دبي تستضيف برنامجاً تحفيزياً للتركيز على صناعة وتكنولوجيا الأغذية الماليزية

المصدر: دبي - البيان

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استضافت الجمعية الوطنية للمزارعين (نافاس)، ومركز التجارة والتسويق الحلال (إتش تي إم سي)؛ أخيراً بمدينة دبي؛ عرضاً تقديمياً عن التعامل التجاري بين الشركات (B2B)؛ بهدف تسليط الضوء على الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الأغذية الماليزية، إلى جانب محاضرات متميزة في فنون الطهي وإعداد الطهاة، بحضور محمد طارد بن سفيان، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيلفستر إنتري أك موران، عضو مجلس إدارة نافاس، وزين العابدين بن يانغ رزالي، عضو مجلس إدارة نافاس، وأزوليتا بنت سالم، المديرة العامة لهيئة تنظيم المزارعين، وتوماس غيريرو، مدير «مركز التجارة والتسويق الحلال»، وحاجي أبو سوجاك بن ساهوجي المدير العام لنافاس.

وقال حاجي أبو سوجاك بن ساهوجي، المدير العام للجمعية الوطنية للمزارعين نافاس: «نعتزم الجمع بين أصحاب المصلحة من ذوي الرؤى المتماثلة من جميع أنحاء العالم بهدف الحصول على نهج شامل للأمن الغذائي، إذ يُعد برنامج تحفيز وتسريع الأعمال منصة مثالية لاكتشاف المنتجات والموارد الجديدة التي نمتلكها في ماليزيا وإبراز الجودة الفائقة والسلع المنتجة بأساليب مستدامة؛ والتي تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لصناعــة المواد الغذائيــة لدينــا».

وشملت الموضوعات التي تم تناولها في الحدث «الامتثال لمعايير المنتجات الحلال في صناعة الدجاج»، و«الأغذية الزراعية المستدامة»، و«موقع دبي بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا لمنتجات الأغذية الزراعية الحلال»، و«الفرص التجارية للأغذية الزراعية الماليزية»، إلى جانب توقيع مذكرة للتفاهم بين الجمعية الوطنية للمزارعين (نافاس) وشركة أوربانيكس الخليج لخدمات الشركات.

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