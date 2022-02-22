«الاتحاد العربي للمعارض» يبحث خطط وأجندة 2022

المصدر: الشارقة-البيان

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بحث الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، خطط العمل الاستراتيجية وأجندة الأنشطة والفعاليات التي يعتزم الاتحاد تنظيمها خلال عام 2022، وآخر الاستعدادات لإطلاق النسخة الأولى من المعرض العربي الأول Arab Expo، المزمع تنظيمه في شهر يونيو القادم بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك خلال استقبال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات المرتبطة بالنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في الدول العربية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني في مختلف الدول العربية، وتعميق دورها في تسويق المنتج العربي إلى الأسواق العالمية.

وأكد سيف محمد المدفع إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الاتحاد العربي للمعارض على التواصل المستمر عبر الاجتماعات الدورية والملتقيات غير العادية، لاستشراف الخطط التطويرية التي من شأنها الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية.

وتعزيز قدراته على الخروج من التحديات التي يواجهها، وتمكينه من مواصلة لعب دوره الأساسي في زيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول العربية، ولا سيما أن قطاع المؤتمرات والمعارض يعتبر مساهماً كبيراً في النمو الاقتصادي للدول ويمثل مصدراً مهماً من مصادر الدخل الوطني.

وأشار المدفع إلى ضرورة التنسيق مع باقي الدول العربية غير المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، وتشجيعها على الانضمام لعضوية الاتحاد بهدف تعزيز إمكانياته في تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية من خلال تطوير صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في البلدان العربية، وتشجيع ودعم التعاون بين العاملين في هذا المجال في شتى صوره، وتسهيل تبادل الآراء والمعلومات التي تهمهم.

تعزيز المكانة

من جانبه أشار محمود يوسف الجراح إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المتواصل على تعزيز مكانة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات كمنصة اقتصادية تكاملية مشتركة، من خلال مواصلة الجهود لتنظيم معارض متخصصة في كافة الدول العربية الأعضاء تحت مظلة الاتحاد وبرعايته ودعمه، داعياً كافة الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال إلى الانضمام للاتحاد لتعزيز الخبرات الاحترافية وفتح آفاق وفرص تعاون عربية بين الشركات لتحقيق التطلعات التجارية الاقتصادية لدولهم.

مشيراً إلى أن «المعرض العربي الأول» يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد للنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية وتمكينه من تحقيق مساهمة فاعلة في اقتصاديات الدول العربية وزيادة القدرات التصديرية عبر التسويق للمنتج العربي إلى الأسواق العالمية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري العربي.

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