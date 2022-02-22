58 % نمو «زوهو» ومضاعفة فريق العمل في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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سجلت شركة زوهو نمواً بنسبة 58 % في ظل تعافي سوق الإمارات خلال العام 2021، في الوقت الذي ضاعفت فيه الشركة حجم فريق عملها وعززت شبكتها من شركاء القنوات بنسبة 48 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال فعالية «زوهوليكس دبي»، مؤتمر المستخدمين السنوي الخاص بالشركة في فندق «العنوان سكاي فيو» في داون تاون دبي.

وقال «حيدر نظام»، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يأتي هذا النمو الملحوظ في الوقت الذي تدرك فيه الشركات المحلية مدى فعالية تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) والتي ساعدت الكثير من الشركات في رقمنة أعمالها، حيث أتاحت منتجاتنا المتكاملة التي تشتمل على أكثر من 50 تطبيقاً، رقمنة كل جانب من العمليات التشغيلية للشركات دون القلق حيال المتاعب المتعلقة بمخازن البيانات أو التكامل».

وأضاف: «تنطلق جهود زوهو من استراتيجيتها للنمو المحلي العابر للحدود، والتي نعتمدها كركيزة أساسية في ظل توسعنا في المنطقة.

حيث يكون نمو الشركة متجذراً في تطوّر منظومة الشركات المحلية وتقدّم المجتمع. وبالإضافة إلى توسيع بصمة زوهو إقليمياً من خلال افتتاح مكاتب جديدة وتوظيف قوى عاملة محلية، جاءت تلبية احتياجات العملاء الإقليميين كدمج بوابات الدفع المحلية، وتمكين الوصول إلى التكنولوجيا من خلال عقد شراكات مع هيئات حكومية وشبكات أعمال محلية على رأس قائمة أولوياتنا».

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