منصة نون تستكمل نقل البيانات إلى «مايكروسوفت أزور»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «مايكروسوفت» أن منصة المدفوعات الرقمية «نون»، قد استكملت نقل بياناتها وعملياتها الأساسية إلى منصة «أزور» السحابية، بهدف تمكين المنصة من تعزيز الأداء، وتوفير الخدمات المالية بصورة مستمرة، وتسريع وتيرة تطوير البرمجيات وأنظمة عمل DevOps، فضلاً عن تقليص النفقات.

وفيما تدخل منصة المدفوعات الرقمية نون عامها السابع من تقديم خدمات وحلول مالية رقمية متكاملة تتسم بسهولة الاستخدام، وإمكانية التسوق مع ميزات كبيرة، بالإضافة إلى التكامل السريع مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التسوق الإلكتروني، يولي صانعو القرار في منصة مدفوعات نون أهمية كبيرة للاحتياجات المتزايدة من العملاء في حقبة ما بعد كوفيد 19 بوصفها عاملاً محورياً لتقديم خدمات مميزة في السوق.

وقال ماركو إنكالكاتيرا، مدير التقنيات في مدفوعات نون: «بصفتنا منصة مدفوعات متقدمة، تَعيَّن علينا الاستجابة في الوقت الفعلي للقفزات الكبيرة في الطلب، وتزويد عملائنا من التجار بأوقات الاستجابة المباشرة التي يتوقعونها. وقد اخترنا مايكروسوفت شريكاً لنا في رحلة تطويرنا لمنصة مدفوعات قوية ومتقدمة وسهلة الاستخدام بالنظر إلى ما توفره من عروض كبيرة والمرنة، وحلولها التي تعد الأكثر شمولية وتكاملاً في السوق.

وقبل ترحيل بيانات وعمليات منصة مدفوعات نون إلى منصة «أزور» السحابية تعين على الشركة نشر تطبيقات وخدمات جديدة باستخدام محرك أتمتة الأوامر «باور شل» وهي عملية انطوت على احتمالية كبيرة للأخطاء بالإضافة إلى أنها تتطلب دعماً كبيراً من الخبراء. أما الآن فيمكن لفريق ضبط الجودة في الشركة أن يقوم بعملية النشر للبيئة السحابية في أي وقت بنقرة واحدة ودون الحاجة للرجوع إلى فريق DevOps.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حلول مايكروسوفت الخاصة بإدارة واجهة برمجة التطبيقات ستمكّن منصة مدفوعات نون من التوسع بصورة لم يسبق لها مثيل مع توفير الحماية اللازمة لبنيتها الرقمية في الوقت نفسه.

من جهته، قال نعيم يزبك، الرئيس الإقليمي لمجموعة المؤسسات والشركاء لدى مايكروسوفت الإمارات: «تلعب منصات المدفوعات الرقمية الشاملة التي تعمل على غرار منصة مدفوعات نون دوراً محورياً في تحقيق التحول الرقمي للمؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم. في هذا السياق.

فإننا نفخر في مايكروسوفت بقدرة حلولنا على تلبية احتياجات هذه المنصات والشركات على حد سواء من خلال أوقات الاستجابة السريعة جداً وعمليات النشر التي يمكن أن تتم بنقرة واحدة مما يسهم في جعل المعاملات المالية الرقمية أكثر أمناً واستجابة للأشخاص الذين يقومون بالتسوق الإلكتروني في الإقليم».

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