توسيع الشراكة بين «مبادلة» و«أبولو» لخلق فرص استثمارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركتا «مبادلة للاستثمار» و«أبولو» توسيع نطاق شراكتهما العالمية، والتي تشمل حالياً عدداً من المبادرات الاستراتيجية في مختلف أنشطة شركة «أبولو»، بهدف دعم منصة حلول التمويل في أبولو، لخلق فرص استثمارية عبر مختلف فئات الأصول، وتنمية قدرات وإمكانات الأعمال.

وسيسهم هذا التوسيع في تلبية طيف واسع من احتياجات التمويل، ومقابلة الطلب المتزايد في السوق لحلول تمويل وتوفير قروض بمليارات الدولار تتميز بالمرونة وقدرتها على التكيف مع احتياجات العملاء. وتتوقع أبولو أن يسهم ذلك في تحقيق أهداف خطتها الخمسية الخاصة بتوفير حلول التمويل بالإضافة إلى دعم أهداف أخرى مضمنة في خطتها الاستثمارية.

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: «ترتبط مبادلة وشركة أبولو بشراكة طويلة الأمد وذات منفعة متبادلة، وتستند هذه الشراكة على رؤية استثمارية مشتركة لدى الطرفين، إضافة لحرص مبادلة على دعم وتعزيز منصة حلول التمويل في أبولو.

ونعتقد أن هذه المنصة سوف تتيح لمبادلة الوصول إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المجزية، مما سيمكننا من الاستفادة من التحوّلات في مجال تمويل الشركات على نطاق العالم».

من جهته، قال مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو: «ظللنا منذ مدة طويلة نعمل على توفير الحلول لكبار مقدمي خدمات الائتمان، ونواصل الآن تقديم أفضل الخدمات للعملاء بمختلف درجاتهم، مستفيدين من توسيع نطاق هذه الشراكة ونمو أعمال منصة حلول التمويل. نحن سعداء بتوسيع نطاق شراكتنا الاستراتيجية مع مبادلة، وسنعمل معاً لمساعدة الشركات الرائدة في الحصول على تمويل مبتكر ومتخصص وعلى مدار دورات السوق».

بدوره قال كريج فار، الشريك في أبولو ورئيس منصة حلول التمويل في الشركة: «تعمل حلول التمويل في أبولو مع مختصين وخبراء في مجال الاستثمار وفي جميع قطاعات ومجالات أعمال الشركة، وذلك لإيجاد الفرص الاستثمارية وتنظيم عملية التمويل المرن والمباشر لها. وعلى ضوء التزام مبادلة بتقديم تمويل إضافي.

فإننا نتوقع القيام بالعديد من المشاريع، وإنجاز مزيد من الصفقات على نطاق أوسع عبر مختلف فئات الأصول وبسرعة أكبر. إن قدرتنا على العمل كطرف مُفضّل ستعود بالفائدة على الجهات والشركات المقترضة وعلى مستثمرينا على حد سواء، خصوصاً مع تزايد دورنا وأهميتنا في سوق التمويل».

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