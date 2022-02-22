«بيرل» تحتفي بعشر سنوات من العمل الجماعي لتعزيز الحوكمة المؤسسية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظّمت مبادرة بيرل، منتدىً افتراضياً بعنوان «الحوكمة المؤسسية في منطقة الخليج العربي» المنتدى أكثر من 200 من قادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين في منطقة الخليج والعالم العربي. واحتفل المنتدى بالذكرى العاشرة لتأسيس مبادرة بيرل وبالمسيرة المستمرة لمجتمع الأعمال والجهود الجماعية في منطقة الخليج لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وشارك في المنتدى خمسة عشر من قادة الأعمال البارزين والوزراء وصُنّاع القرار الدوليين والإقليميين من هيئات حكومية ومنظمات دولية، مثل وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين، ومعهد بازل للحوكمة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وCareem، وGetBee، وجبيلي إخوان، وTalabat، وكي بي إم جي، وميتا (فيسبوك)، وLetswork، ونسما، وstc، ومنتدى ثروات للشركات العائلية.

وأكد جميع المشاركين من هذه المؤسسات والشركات الأهمية البالغة للإشراف والحوكمة المؤسسية والدور الأساسي الذي أدته هذه الآليات في تحسين مؤسساتهم ومجتمع الأعمال الأوسع.

وناقش أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين، الآفاق المستقبلية للجيل القادم من قادة الأعمال في منطقة الخليج والقوى العاملة الوافدة وسبل توظيف ممارسات الحوكمة والمساءلة في الجهات الحكومية، قائلاً: «من الأمل يُولد النجاح وتُحقق الأهداف، والمجتمعات المتمسكة بالأمل والعزيمة هي التي تبلغ أهدافها وتُحقّقها، لذلك تتمثل مهمة وزارة شؤون الشباب والرياضة بتنمية هذه الرؤية.

ولكي نترجم هذه الرؤية إلى تميز في العمل، وضعنا معايير لقياس مدى إحساس الشباب البحريني بالأمان وشعورهم بالدعم والتقدير والأمل. ومن المهم أيضاً التأكد من قدرة الشباب على تأويل نتائج التقييم وتحديد نقاط قوتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرص التي تناسب مهاراتهم الفريدة وسماتهم الشخصية. وبالتالي، من المهم مشاركة هذه الرؤى والأفكار مع مجتمع الأعمال ليستند إليها في تطوير البرامج والمبادرات دعماً لقادة أعمال المستقبل».

واستعرض خبراء عالميون وإقليميون من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومعهد بازل للحوكمة، وstc، وميتا (فيسبوك)، التقدم الذي تم إنجازه في مجال النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل، وأن الشركات أصبحت تعتبر هذه الممارسات أولوية للتمكّن من وضع نماذج عمل شاملة واستباقية تجمع بين أخلاقيات العمل والنزاهة.

من جهته، قال جمال فخرو، رئيس مجلس محافظي مبادرة بيرل والشريك الإداري لشركة كي بي أم جي في البحرين: «مع احتفالنا بمسيرة مبادرة بيرل ومجتمع الأعمال وإنجازاتهم المشتركة على مدى السنوات العشر الماضية، نجدد التزامنا بمواصلة مسيرتنا لتحسين معايير الحوكمة المؤسسية وممارساتها في منطقة الخليج. لقد بينت جائحة كوفيد 19 أن الإشراف المؤسسي والالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ليست مجرد كماليات، بل عناصر أساسية ومحورية لازدهار أعمالنا وأجيالنا القادمة ولتعزيز مرونتهم وقدرتهم على الصمود إبان الصعوبات والتحديات».

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