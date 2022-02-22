المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة إدفوندو عن ابتكار أول منصة للذكاء المالي للأطفال والمراهقين، من تصميم أساتذة في القطاع التعليمي، وتشمل معمل إدفوندو التعليمي، وتطبيق ذكي لإدارة الأموال، بالاستفادة من تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية.

ويوفر معمل إدفوندو التعليمي، مجموعةً من البرامج التعليمية المخصصة، وبرامج التعليم المصغر على الإنترنت المجانية والمدفوعة. وصمّم سيمون وينج وأندرو توورد، المدرسان المقيمان في الإمارات، ومطورا تطبيق إدفوندو، هذه المنصّة، لتمكين الأجيال الشابة من التعلم وتحقيق الربح والإنفاق والادخار في مجتمع الإمارات، الذي يتجه نحو الاستغناء عن التعاملات النقدية.

وقال وينج: «لاحظتُ وشريكي المؤسس أندرو توورد، بالاستفادة من خبرتنا التعليمية في المملكة المتحدة والإمارات، أن تدريس إدارة الأموال للأطفال في المدارس، غالباً ما اصطدم بمشكلة نقص أدوات التدريس المناسبة. واستجابةً لذلك، تلعب منصة معمل إدفوندو التعليمي، دوراً مهماً في تلبية هذه الحاجة في المنزل والمدرسة وعلى الإنترنت، على حد سواء. كما يتيح تطبيق إدفوندو الذكي المخصص لإدارة الأموال، مع بطاقة الخصم المباشرة مسبقة الدفع، للأجيال الشابة، اختبار ما تعلموه».

وبدوره، كشف توورد عن انضمام مدرسة أكويلا، وهي جزء من شراكة المدارس الدولية، إلى مبادرة إدفوندو الخاصة بالمدارس، كشريك تعليمي لـ «إدفوندو».

وأشار توورد، إلى إمكانية مشاركة أولياء الأمور في النصائح والدروس والأفكار التي يقدمها إدفوندو على الإنترنت، وخلال أنشطة التعليم المصغر داخل الصف. كما توفر أنماط التعليم التدريجي، ضمن فئة الاشتراك الإضافي، وصولاً كاملاً لجميع أفراد العائلة، إلى بيئة المجتمع الافتراضية، حيث يعتمد التعليم أيضاً، نموذج المشاركة والعرض والفعل، باستخدام القصص السردية لتوصيف المحتوى.

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