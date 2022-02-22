«إيمان» تكمل تمويلاً بمليون دولار لتحديث الاستثمار الحلال

المصدر: دبي - البيان

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أكملت «إيمان»، منصة التمويل الإسلامي الناشئة، جولة تمويل أولية بقيمة مليون دولار أمريكي لتقديم منتج مالي جديد متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الأسواق الإسلامية، وتعمل المنصة الجديدة على تسخير التكنولوجيا المتطورة لتمكين المستهلكين من الوصول إلى التمويل بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وشاركت في الجولة التمويلية التي تم الإعلان عنها في 22 فبراير، مجموعة من ثمانية صناديق شركات رأس مال مخاطر وصناديق استثمار ضمت: Battery Road Digital Holdings و Tesla Capital و UZCARD Ventures و MyAsiaVC و Le Mercier’s Capital و Block0 و Vector Crypto Capital و IT-Park Investment.

وقال إد سيمنيت، من شركة Battery Road،: «يعد استثمارنا في منصة «إيمان» أول استثمار لشركتنا في آسيا الوسطى. نحن متحمسون للتعاون مع المنصة، والعمل في القطاع الذي تركز عليه، والسوق الذي تنعمل به. لقد شهدنا نجاحات فائقة نتيجة مباشرة للتطبيقات المبتكرة التي تم طرحها في السوق».

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