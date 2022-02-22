«أراضي عجمان» تناقش فرص الاستثمار مع «اتحاد العقاريين العرب»

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وليد موسى رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الدائرة، بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين، ومناقشة أداء القطاع العقاري، وفرص الاستثمار في إمارة عجمان.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، على ضرورة تعزيز مجالات العمل المشترك بين الطرفين، والاستفادة من التجارب المتميزة للاتحاد الدولي للعقاريين العرب، والترويج لإمارة عجمان، وإبراز تجربتها الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، وما توفره من تسهيلات ومزايا نوعية للمستثمرين ورواد الأعمال، على المستويين المحلي والعالمي، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ويدعم المشاريع التنموية، ويحقق عوائد اقتصادية إيجابية على الإمارة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالجهود الجبارة التي تبذلها الدائرة في سبيل تنظيم القطاع العقاري في إمارة عجمان، والارتقاء به، وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة الاستثمار العالمي، لما تتوفر عليه من مقومات ومميزات جذب متعددة.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين، استعراض الخطط التطويرية للدائرة، وأبرز مشاريعها ومبادراتها المبتكرة، الرامية إلى تطوير أداء السوق العقاري، وتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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