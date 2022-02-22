«الإمارات دبي الوطني» يكافئ عملاءه ضمن حملة التوفير الكبرى

المصدر: دبي-البيان

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كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز السحب الأول لحملة التوفير الكبرى التي تكافئ العملاء بجوائز قيمة مقابل زيادة أرصدة حساباتهم أو فتح حسابات جديدة.

وفي السحب الأول للحملة الترويجية، منح بنك الإمارات دبي الوطني تسعة من عملائه المحظوظين ساعات بريتلينغ «إيروسبيس» ولا تزال الفرصة سانحة لعملاء البنك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك واحدة من ثلاث سيارات مرسيدس AMG G63 طراز اليوبيل الذهبي الإماراتي، لقاء ادخارهم مزيداً من المال لدى البنك، في حين خصصت الحملة الترويجية المستمرة حتى 31 مايو 2022 جوائز حصرية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الأفراد ومالكي الشركات.

وفي إطار الحملة الترويجية، سيقدم البنك لعملائه من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الجدد والحاليين، ممن يمتلكون أرصدة ودائع بحد أدنى 100 ألف درهم فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن واحدة من ثلاث سيارات مرسيدس AMG G63 طراز اليوبيل الذهبي الإماراتي.

وقد تم تصميم 50 سيارة فقط من هذه الفئة، المُفضّلة على مستوى الدولة للاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة. وسيحظى العملاء بفرصة إضافية للدخول إلى السحب مقابل كل 50 ألف درهم إضافية في رصيدهم.

وسيحظى عملاء بنك الإمارات دبي الوطني الحاليون والجدد ممن يمتلكون أرصدة بحد أدنى 25.000 درهم بفرصة للفوز بواحدة من 45 ساعة بريتلينغ «إيروسبيس» على مدار الشهور الخمسة المقبلة، وسيحظى كل منهم بفرصة إضافية في السحب عن كل 10.000 درهم يضيفونها إلى رصيدهم.

وقال سوفو ساركار، نائب رئيس تنفيذي أول – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا تنظيم حملة التوفير الكبرى التي تكافئ العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لقاء ادخارهم مزيداً من المال.

وسنواصل في بنك الإمارات دبي الوطني استكشاف سبل جديدة لمكافأة عملائنا وتشجيعهم على تبني عادات مالية صحية لتحقيق أهدافهم طويلة الأجل. ونتوجه بالتهنئة للفائزين في أولى سحوبات حملتنا الترويجية، ونتطلع قدماً لإسعاد المزيد من العملاء بهذه الجوائز المميزة خلال الأشهر المقبلة».

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