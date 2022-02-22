56.4 مليون درهم أرباح «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» في 2021

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تقريراً للمساهمين بنتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إذ حققت الشركة صافي ربح قدره 56.4 مليون درهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة خلف أحمد الحبتور عن سعادته بالأداء القوي الذي حققته الشركة في عام 2021، مؤكداً النتائج القوية على مستوى الاكتتاب، والربحية العالية، مع بلوغ نسبة الزيادة السنوية 2.4%.

وقال: تمكنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، منذ انطلاقتها، من الحفاظ على أداء إيجابي، وتلتزم دائماً تقديم عوائد متزايدة للمساهمين سنوياً. وهدفنا توسيع امتدادنا، وندرس باستمرار طرائق لتنمية أعمالنا في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال التعويل على الإمكانات الابتكارية للفريق وعلى الخدمات المتنوعة التي تقدّمها دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.

واختتم قائلاً: التغلب على التحدّيات جزءٌ من عملنا اليومي في الشركة، ولا وجود لكلمة مستحيل في قاموسنا. ونبدأ عام 2022 بتفاؤل ونركّز على التقدم، وتجديد التزامنا تأمين أفضل الخدمات لعملائنا مع حماية مصالح مساهمينا.

وازداد صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 4.5% مسجِّلاً 56.0 مليون درهم، مقابل 53.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020. وارتفع مجموع الأصول بنسبة 15.6% مسجِّلاً 1.07 مليار درهم في 31 ديسمبر 2021، مقارنةً بـ930.9 مليوناً في 31 ديسمبر 2020. وازدادت القيمة المالية للمساهمين بنسبة 34% لتصل إلى 679.3 مليون درهم في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بـ506.9 ملايين في 31 ديسمبر 2020.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي للشركة: في العام المنصرم الذي ساده الالتباس بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، تمكنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من تحقيق نتائج قوية. ورغم الظروف المعاكسة، تأقلمت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين سريعاً مع التغيرات في المشهد العام. ويعود الفضل في ذلك إلى ثقة شركائنا في العمل وعملائنا، وتفاني فريقنا واجتهاده.

وأضاف: أجرت الشركة تعديلاً في رؤيتها للتحول من دعم العملاء إلى إسعاد العملاء، وفي هذا الإطار بذلت كل ما بوسعها من أجل التسريع في تنفيذ خططها للأتمتة والرقمنة بهدف تقديم خدمات متواصلة من دون تقطّع. وكان لهذا الوصول الآمن عن بعد أهمية قصوى خلال الجائحة. وفي المرحلة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية لزيادة القيمة التي يحصل عليها المساهمون إلى الحد الأقصى، إضافةً إلى دعم عملائنا.

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