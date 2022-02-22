«تيرابلس» تعلن نتائج واعدة لزراعة الأرز في صحراء الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «تيرابلس» لحلول الري الزراعي ومقرها دبي، عن نتائج التجارب الواعدة التي توصلت إليها في زراعة الأرز في صحراء الإمارات.

وتعد نتائج الاختبارات خطوة مهمة نحو إمكانية زراعة الأرز في الإمارات، عوضاً عن استيراده، حيث يمكن إنتاج الأرز محلياً وبتكاليف أقل، ما يعتبر نجاحاً مهماً ينعكس إيجاباً على الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تعتبر الأرز عنصراً غذائياً أساسياً.

وقال باتريك ستيفنز، الشريك المؤسس والشريك الإداري لدى شركة «تيرابل»: «أصبح الآن من الضروري جداً إنتاج الأرز محلياً وبأسعار معقولة وبطرق آمنة. فالاعتماد على الأرز من خلال الاستيراد يُعد أمراً تقليدياً، ولكن نتائجنا اليوم تُظهر مع توفر التكنولوجيا المناسبة إمكانية زراعة الأرز هنا في الأراضي الزراعية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأسعار تنافسية وطرق مستدامة من خلال استهلاك كميات قليلة من المياه».

ويبلغ متوسط السعر المدعوم للطن الواحد من الأرز المستورد في الإمارات حوالي 817 دولاراً، وقد استوردت البلاد أكثر من 900,000 طن من الأرز على مدى الأشهر الـ12 الماضية. واستهدفت التجارب إنتاج الأرز محلياً ليتم زراعته مقابل 817 دولاراً للطن أو حتى بتكاليف أقل وأقيمت التجارب في تربة لزراعة العينات في منطقة الذيد في إمارة الشارقة.

حيث أخذت شركة تيرابلس الناشئة محلياً على عاتقها جميع تكاليف زراعة الأرز، بما في ذلك العمالة والبذور والأسمدة والمياه ومن خلال استخدام أنابيب نظام T+، واحدة من حلول التكنولوجيا الثورية في الزراعة المستدامة والمطورّة من شركة تيرابلس Terraplus، التي تعتمد على تقنية الري تحت سطح الأرض بهدف تقليل استهلاك كميات هائلة من المياه نظراً لندرتها في الإمارات.

وعند القيام بالتجارب، وفي الأسابيع الثلاثة الأولى احتاجت مرحلة إنبات بذور الأرز حتى أن تصبح نباتاً من ورقتين حوالي 200 لتر من المياه للكيلوغرام الواحد. بينما وفرت تقنية +T بما يزيد على 99 % من استهلاك المياه، أي ما يعادل 0.9 لتر فقط لكل كيلوغرام من الأرز.

وأضاف ستيفن قائلاً: «يَسرنا أن نكون ضمن الداعمين للمبادرات التي تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة في إيجاد طرق أقل تكلفة وأكثر استدامة لإنتاج الغذاء محلياً. ونُرحب بفرصة مواصلة استكشاف هذه النتائج مع القطاعين العام والخاص. ومن خلال الابتكار والتعاون، يمكن لدولة الإمارات أن تُصبح رائدة عالمياً في إنتاج الغذاء في المناخات الصحراوية».

وتأسست شركة «تيرابلس» على يد الشركاء المؤسسين البلجيكيين، نيكولاس برايلانتس، وباتريك ستيفنز، لمعالجة التحديات المتعلقة بالحفاظ على موارد المياه الطبيعية وعمليات الري الخاصة بالزراعة الصحراوية. وحازت حلول تيرابلس حائزة على جوائز في مجال التكنولوجيا الزراعية والري في الهواء الطلق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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