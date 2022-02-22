نخبة من الخبراء العالميين يناقشون في قمة العرب للطيران برأس الخيمة «طريق القطاع نحو التعافي»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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تستضيف «قمة العرب للطيران»، نخبة من الخبراء العالميين في فعاليات نسختها التاسعة، التي ستنطلق من 28 فبراير حتى 2 مارس، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

وبعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الثامنة من هذا الحدث، والذي شكّل أيضاً أول فعالية تنعقد بحضور شخصي في قطاع الطيران في المنطقة، بعد تفشي الجائحة، تركز «قمة العرب للطيران» هذا العام، على موضوع «طريق القطاع نحو التعافي».

ومع الزخم المرتفع الذي يكتسبه قطاع الطيران والسياحة حول العالم، وخلال هذه الفعالية المرموقة، سيتم التركيز على الفرص والتحديات في طريق القطاع نحو تحقيق النمو، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط. وقبل انطلاق أعمال القمة رسمياً في يوم 1 مارس، سيتم عقد ورش عمل لمناقشة التوجهات الإقليمية في قطاع الطيران والسياحة.

وتشكل هذه المبادرة، منبراً لقطاع الطيران، وستجمع تحت سقفها أكبر تجمع لوسائل الإعلام العربية، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطيران والسياحة. وستؤكد القمة أيضاً على الروابط الوثيقة بين قطاعات السياحة والطيران والضيافة، باعتبارها قطاعات رئيسة للنمو، وتمثل دوراً فاعلاً في انتعاش الاقتصادات المحلية بعد الجائحة.

وسيناقش الخبراء خلال القمة، أفضل الممارسات والتدابير العالمية التي تم تطبيقها لترسيخ مرونة قطاع الطيران والسياحة. وستجري صياغة ورقة بحثية، بناءً على مداولات المشاركين، ليصار إلى إطلاقها بعد القمة، لتشكل مصدراً موثوقاً للبيانات والرؤى التي تم تبادلها خلال الحدث.

وتضم قائمة المتحدثين المشاركين في القمة، نخبة من الرؤساء التنفيذين والرؤساء وخبراء الطيران والسياحة الدوليين، ومسؤولين في شركات طيران مرموقة، وصناع سياسات وممثلين عن الجهات المعنية، ومن بينهم:

عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، وكامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، وأتاناسيوس تيتونيس الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، وعادل العلي الرئيس التنفيذي في «مجموعة العربية للطيران»، وراكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

كما تضم القائمة، ميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومعن رزوقي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، وماجد خان نائب رئيس تطوير الطيران في مطار إسطنبول الدولي، وهينك فان دير فيلدي المدير الإقليمي في Trip.com.

وإسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، وعمر سراج أكبر الرئيس التنفيذي لشركة زمزم، وثوييب محمد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فيزيت مالديف»، وفيجاي أرومباكام الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «فايو جروب»، وفيليب ماكسيميليان بلوخ الرئيس التنفيذي لشركة هوتيلرز، وبسمة الميمان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، وإيلين ديميتروف رئيس لجنة السياحة في برلمان بلغاريا، مزمل حسين نائب الرئيس التنفيذي لوحدة السفر بمجموعة «سيرا» وغيرهم.

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