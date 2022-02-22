ماجد الفطيم تطلق حي «علايا بيتش» بمشروع «تلال الغاف»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، إطلاق حي «علايا بيتش» الجديد كأحد أبرز الأحياء الراقية ضمن مشروع «تلال الغاف»، الوجهة السكنية التي تطورها الشركة في إمارة دبي. ويتميز حي «علايا بيتش» بإطلالة على الواجهة المائية في تلال الغاف.

ويتميز حي «علايا بيتش» بموقعه على بحيرة «لاغون الغاف» الترفيهية، التي تمتد على مساحة 110 آلاف متر مربع في قلب مشروع «تلال الغاف» السكني. ويتكون المجمع السكني من 14 فيلا بتصميم «ذا مانشينز»، و30 فيلا بتصميم «ريزرف جراند»، تحاط كل منها بالحدائق المنسقة التي تتصل مباشرة بالبحيرة والشاطئ الخاص، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الفاخرة للأنشطة المائية والرياضات الشاطئية والتنس.

ويزخر حي «علايا بيتش» بنمط الحياة المناسب الذي يلبي مختلف التطلعات والرغبات، حيث يتمكن كل مشترٍ من تصميم منزله بما يتماشى مع أسلوب حياته وذوقه الخاص. وتتضمن الخيارات الإضافية المتاحة ضمن التصاميم، مساحة إضافية في الطابق السفلي، وإمكانية الاختيار بين واجهات للمنازل بتصميمين مختلفين: الطراز العصري «ذا موديرنيست»، وطراز البحر الأبيض المتوسط «ذا ميديتيرينيان»، والمخططات السكنية القابلة للتعديل، والتنسيق الكامل للحدائق ذات المساحات الواسعة والمتصلة بالفلل.

وتضم فلل «جراند ريزيرف» جناحاً منفصلاً مع إطلالة على الحديقة يمكن استخدامه وتصميمه كمنطقة للاسترخاء، أو الترفيه، أو الرياضة، أو العمل. بينما تتمتع فلل «ذا مانشينز» التي تتميز بموقعها على جانب البحيرة بإطلالات على المياه. وتضم جناح بنتهاوس علوياً، يمكن تخصيصه ليكون مكاناً للترفيه أو صالة رياضية. أما المساحة في الطابق السفلي فيمكن تخصيصها لتكون منطقة إضافية للترفيه أو مساحة مخصصة للاسترخاء.

وتلتزم ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة في تصميم حي «علايا بيتش» بتعزيز تواصل سكان الحي مع المجتمع المحيط والتمتع بالمرافق التي تمتد على مساحة أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع وتضم كلاً من مدرسة دولية مشهورة ومراكز تسوق ماجد الفطيم. وكافة الأحياء ضمن مشروع «تلال الغاف» تتصل بشبكة من ممرات المشي والجري، بالإضافة إلى مسارات الدراجات الهوائية، والعديد من المساحات المفتوحة والممرات المظللة بالأشجار والحدائق المنسقة.

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