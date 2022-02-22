اقتصادية عجمان تفتح أسبوع ريادة الأعمال

المصدر: عجمان - (البيان)

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افتتحت اقتصادية عجمان أسبوع ريادة الأعمال في نسختهِ الأولى والذي سيستمر حتى 25 فبراير الجاري في حديقة العلم بإمارة عجمان وستي سنتر عجمان. وبدأت فعاليات الأسبوع بحفل افتتاحٍ رسمي حضره عدد من مدراء عموم الجهات الحكومية ورواد الأعمال، وتم خلال الحفل إطلاق مبادرة أتمتة برنامج تعزيز.

وتضمن الحفل تكريم الشركاء الداعمين وصاحب أول رخصة يمتلكها مواطن وأول رخصة تعزيز وريادة بإمارة عجمان.

وأكد عبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أن أسبوع ريادة الأعمال يأتي لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع الذي أصبح متطلباً تنموياً لبناء اقتصاد الدولة ولخلق فرص عمل جديدة ولدعم أهداف التنمية المستدامة.

مشيراً إلى أن إقامة أسبوع ريادة الأعمال يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الإبداع والابتكار وإبراز الأفكار المبدعة وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن أسبوع ريادة الأعمال يدعم رواد الأعمال ويهدف إلى استقطاب مشاريع جديدة وتوعية الجمهور حول ريادة الأعمال من خلال مبادرات مختلفة ومسابقات وورش تدريبية مثل (دبلوم ريادة الأعمال – استشراف المستقبل – وكيف تصل إلى جمهورك) وغيرها من الورش التي تدعم المستثمرين.

وقال الحمراني: تجمعنا اليوم رؤى مشتركة لتحفيز الابتكار والأفكار الطموحة التي تدعم اقتصاد إمارة عجمان، وإن أسبوع ريادة الأعمال يسهمُ في تعزيز الثقة لدى الشركاء والجمهور، كما وجه الشكر لكل من ساهم من شركاء وجهات حكومية في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، ونؤكد بأن بتضافر الجهود سنصل إلى الريادة وسنحقق أهدافنا الاستراتيجية في دعم النمو الاقتصادي للإمارة والدولة.

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