847 مليون درهم تصرفات عقارية بمدن الوسطى والشرقية في الشارقة 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية التي سجلتها مدن الإمارة في المنطقتين الوسطى والشرقية خلال العام 2021 بلغ 847 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي عدد المعاملات في جميع الفروع 24.416 معاملة.

وأوضح عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن الفروع الأربعة للدائرة في الذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن تسهم بدور حيوي في ترجمة أهداف الدائرة واستراتيجيتها الرامية إلى تسهيل ممارسة أعمال القطاع العقاري عبر تقديم خدمات عقارية مبتكرة.

وأضاف إن القطاع العقاري في المناطق الوسطى والشرقية يشهد حراكاً وزخماً إيجابياً جاذباً للاستثمار بالتوازي مع استمرار عمليات التطوير والتنمية في البنى التحتية وتواصل إطلاق المشاريع السكنية والتجارية والسياحية المختلفة فيها بتوجيهات ومتابعة دائمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وشهد فرع الدائرة بالمنطقة الوسطى أعلى قيمة للتداول بـ 446 مليون درهم، بينما تم إجراء تداولات بقيمة 207 ملايين بفرع مدينة كلباء، وخورفكان 174 مليوناً، ودبا الحصن 20 مليوناً.

وتم إجراء 4.720 معاملة سند ملكية، تصدرها فرع المنطقة الوسطى بـ 2.315 معاملة، فيما شهد فرع كلباء 1.342 معاملة، وخورفكان 877 معاملة، في حين بلغت معاملات فرع مدينة دبا الحصن 186 معاملة، وجاءت معاملات الفرز بإجمالي 1.258 معاملة، لتمثل %26.7 من الإجمالي.

وشهدت الفروع تنفيذ 351 معاملة رهن بأنواعها الثلاثة: الرهن وفك الرهن وزيادة الرهن، وشهد فرع خورفكان 116 معاملة، ثم 112 معاملة في فرع كلباء، وشهد فرع المنطقة الوسطى 109 معاملات، وفرع مدينة دبا الحصن 14 معاملة فقط، علماً أن الرهن استحوذ على العدد الأكبر بواقع 259 معاملة.

وبلغ إجمالي شهادات الإفادة عن الأملاك التي أصدرتها فروع الدائرة في 2021 بلغ 19.344 شهادة إفادة، بواقع 6.371 شهادة في فرع مدينة كلباء، و6.352 في خورفكان، وشهد فرع مدينة دبا الحصن إصدار 3.454 شهادة، وفرع المنطقة الوسطى 3.167 شهادة إفادة.

وتم إجراء 602 معاملة بيع بالمنطقة الوسطى والشرقية في 82 منطقة مختلفة. وأجرى فرع مدينة كلباء 241 معاملة بيع، جاء بعده فرع المنطقة الوسطى 196 معاملة، وفرع مدينة خورفكان 152 معاملة، في حين سجل فرع دبا الحصن 13 معاملة، لافتاً إلى أن أغسطس تصدر إجمالي قيم التداولات بـ195.6 مليوناً.

وجاءت معاملات البيع في المنطقة الوسطى في 36 منطقة، تصدرتها منطقة المالحة بعدد 35 معاملة، ثم منطقة الطيبة 2 بعدد 22 معاملة، وهو ما يشكل 29.1% من الإجمالي.

وفي خورفكان، جاءت معاملات البيع في 16 منطقة استحوذت منطقة الحراي الصناعية على عدد 27 معاملة منها، ثم المديفي بعدد 19 معاملة، في حين شهدت منطقة دبا الحصن تنفيذ 13 معاملة بيع في 4 مناطق، وتركزت هذه المعاملات في منطقة حي الشمالي بعدد 7 معاملات، فيما جاءت معاملات البيع في 26 منطقة بمدينة كلباء، حيث سجلت منطقة الصناعية 77 معاملة بيع، تلتها منطقة الساف بعدد 46 معاملة.

وبلغ إجمالي المساحات المتداولة في الأفرع 29.4 مليون قدم ربع، واستحوذت معاملات البيع في المنطقة الوسطى على 21.9 مليون قدم مربع، فيما جاءت في مدينة كلباء بإجمالي 6.5 ملايين، تلتها مدينة خورفكان بمساحة بلغت 881.8 ألف قدم مربع، ودبا الحصن 49.4 ألف قدم مربع.

وفي المنطقة الوسطى استحوذت الأراضي الزراعية على 20.8 مليون قدم مربع من ضمن الأراضي التي تم التداول عليها، وفي مدينة خورفكان كانت الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 272.4 مليون قدم مربع، ثم الأراضي السكنية الفضاء 264.1 مليون قدم مربع، والأراضي الصناعية الفضاء 247.6 مليون قدم مربع. وفي كلباء، تم التداول على أراضٍ زراعية بإجمالي 3.1 ملايين قدم مربع، ثم الأراضي التجارية المبنية بمساحة 1.4 مليون قدم مربع.

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