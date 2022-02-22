«دييل» تطلق خدماتها في الإمارات لتسريع عمليات التوظيف العالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة دييل العالمية المتخصصة في مجال التوظيف والرواتب إطلاق خدماتها في الإمارات، حيث تُمكن منصة دييل الشركات من إنجاز عمليات التوظيف للمواهب ومتعاقدين مستقلين وموظفين بدوام كامل في أكثر من 150 دولة بشكل متوافق، مما يسمح للشركات المحلية الوصول بسهولة إلى الأسواق الجديدة.

وحسب موقع لينكد إن، فقد تضاعف الإعلان عن الوظائف عن بُعد في الإمارات، حيث تتكيف الشركات مع التفضيلات المتغيرة التي سببها الوباء في صفوف القوى العاملة. وتوفر التقنية التي تعتمدها شركة دييل التي تأسست عام 2019، كشوف الرواتب، والموارد البشرية، والامتثال والامتيازات، والدخل الإضافي.

كما لديها الإمكانيات اللازمة لتوظيف وإدارة أي فريق عالمي باستخدام عمليات الخدمة الذاتية المستندة كلياً على التكنولوجيا. ترجع أسباب دخول تكنولوجيا شركات اليونيكورن للموارد البشرية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى تنامي الزخم في تعزيز العمل عن بُعد، والاهتمام المتزايد بجذب المواهب من الخارج، وإمكانات النمو الكبيرة لسوق الإمارات.

قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دييل أليكس بوعزيز: تتمتع دولة الإمارات بتقدير من العالم من خلال استجابتها السريعة التي تستحق الثناء في التعامل مع الوباء، والحوافز الكبيرة التي قدمتها لريادة الأعمال، واستعادة اقتصاد الدولة لدوره في تحقيق نمو كبير لهذا العام. وسيؤدي منح الشركات المحلية فرص الاستفادة من المواهب العالمية إلى الإسراع بوتيرة هذا التطور.

ومع وجود 250 شريكاً من خبراء قانونيين ومحاسبين وخبراء في التنقل والضرائب، تستطيع دييل تمكين أي شركة من إنشاء وتوقيع وإرسال العقود المحلية المتوافقة من خلال توفيرها لمجموعة من القوالب، كما تُمكن الشركات من عمليات الدفع بأكثر من 120 عملة بنقرة واحدة.

وتوفر كشوف رواتب بالعملات المشفرة، أي دفع أجور الموظفين باستخدام العملات المشفرة. فهذا يتيح للمقاولين سحب شيكات الرواتب بعملات مشفرة من اختيارهم، بالإضافة إلى الأمان والكفاءة التي تمنحها تقنية البلوكتشين. وأضاف بوعزيز:

قمنا بإنشاء دييل لنساعد الشركات في عمليات توظيف أي شخص في أي مكان بكل سهولة وكفاءة والأهم من ذلك بكل توافق. لدينا قناعات أن المرونة يجب ألا تتعلق بالمكان الذي تُوظف فيه فحسب، بل بطرق الدفع لفريق العمل، ولهذا السبب يمكن للمتعاقدين سحب الأموال من المنصة بأكثر من 150 عملة، بما فيها العملات المشفرة.

استطاعت دييل في عام 2021 تحقيق نمو في إيراداتها بما يساوي 20 ضعفاً، ويفسر هذا النمو الكبير السبب في تمكن الشركة من جمع أكثر من 600 مليون دولار في ثلاث سنوات فقط. وأعلنت أخيراً عن 425 مليون دولار من السلسلة (D) بقيادة شركة كوتوي.

حيث تم تقييم شركة دييل بمبلغ 5.5 مليارات دولار - مما أسهم في تعزيز مكانتها بين الشركات الأعلى قيمة في خدمات المدفوعات والامتثال والتوظيف العالمية. وستعرض دييل منصتها في «مؤتمر ستيب» في الفترة بدبي 2022. كما وسيكون هناك محادثة مباشرة لأليكس بوعزيز لمناقشة مستقبل العمل على المسرح الرئيسي 23 فبراير الساعة 11.10 صباحاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز