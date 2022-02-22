تصريح لـ«سيبا بنك» لممارسة الخدمات المالية من سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن «سيبا بنك (SEBA Bank)»، وهو منصة مصرفية رقمية متكاملة مرخص لها من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية أنه حصل على تصريح من هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، ما يتيح له تقديم خدمات مالية اعتباراً من 7 فبراير. وعقب صدور التصريح، افتتح سيبا بنك مكتباً له في سوق أبوظبي العالمي لتعزيز ودعم شركائه الإقليميين عبر توفير خدمات الأصول الرقمية المنظمة.

ويخول هذا التصريح، سيبا بنك القيام بأنشطة خاضعة لرقابة سوق أبوظبي العالمي، تتضمن تقديم المشورة بشأن الاستثمارات والائتمان، وترتيب عمليات الائتمان والحفظ والاستثمار وفقاً لنظام الخدمات المالية والأسواق الذي أصدره سوق أبوظبي العالمي عام 2015

سيساهم افتتاح المكتب في إمارة أبوظبي في تسريع النمو الملحوظ الذي حققه سيبا بنك خلال العام الماضي. ففي يناير، أغلق سيبا بنك جولة استثمارية من الفئة C بقيمة 120 مليون دولار، مما أتاح مواصلة تحقيق النمو السريع في أعماله من خلال ضخ مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الخدمات. ويأتي اختيار سوق أبوظبي العالمي جزءاً من استراتيجية سيبا بنك، والتي تهدف إلى تواجد منظم وخاضع لقوانين وإجراءات الأسواق التي يعمل فيها. حيث سيقوم البنك من خلال المكتب الجديد في أبوظبي بزيادة عدد الموظفين في أقسام العمليات والمبيعات وتطوير الأعمال في المنطقة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لسيبا بنك غيدو بوهلير عن فخره بحصول البنك على هذا الترخيص لتقديم خدماته المصرفية للأصول الرقمية من خلال السوق. وقال: يعد هذا الترخيص قيمة مضافة إلى رخصنا القائمة، بصفتنا مصرفاً منظماً ووسيطاً لتداول الأوراق المالية خاضعاً لهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية فضلاً عن أننا نقوم بدور مزود مرخص له لتقديم خدمات الحافظ الأمين لمخططات الاستثمار الجماعي السويسرية للأصول الرقمية.

وأضاف: يعد سوق أبوظبي العالمي مركزًا عالميًا رائدًا لدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا وتطوير الأعمال سيوفر دعمًا قيمًا في تحقيق النمو الذي نستهدفه في المنطقة. وسيكون مكتبنا الجديد في المنطقة التجارية والمالية المزدهرة في جزيرة المارية بمثابة مركز استراتيجي لسيبا بنك للاستجابة بشكل فعال للاحتياجات المتغيرة لعملائنا في الإمارات والمنطقة.

وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نرحب بسيبا بنك بين مجموعة المؤسسات المالية المتنامية في سوق أبوظبي العالمي وذلك خلال مرحلة مهمة للغاية في مجال الأصول الرقمية المزدهر. ويسعى السوق باستمرار إلى النهوض بخدماته المالية لتعزيز البيئة التي يوفرها والمساهمة في نمو وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي. نتطلع إلى دعم سيبا بنك في استراتيجيته للنمو العالمي وتمكينه من جعل مكتبه في أبوظبي مركزاً لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة في نطاق عمله.

وقال كبير المسؤولين التنفيذيين ومدير فرع سيبا بنك أي جي في سوق أبوظبي العالمي كريستان بوريل: تعد الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين، حيث تشكل استراتيجية الإمارات لتقنية البلوك تشين لعام 2022 خطة واضحة لتعزيز مكانتها كمحور عالمي للابتكار في هذا المجال. كما وضعت إمارة أبوظبي أطراً تنظيمية واضحة تسمح للشركات المرخص لها بالعمل بفعالية في الدولة. وباعتباره بنكاً مرخصاً له، فإن سيبا قادر على العمل كشريك موثوق به للمهتمين بالاستثمار في الأصول الرقمية والخدمات المصرفية في المنطقة.

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