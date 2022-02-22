مبادلة تعتزم استثمار مبلغ 350 مليون دولار في مجموعة "برينستون ديجيتال"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت شركة مبادلة للاستثمار على استثمار مبلغ 350 مليون دولار في مجموعة "برينستون ديجيتال"؛ شركة مراكز البيانات الرائدة في آسيا التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جولة تمويل تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار، ويشارك فيها "واربرغ بينكوس" وصندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو" /صندوق معلمي أونتاريو/، وهما المساهمان الحاليان في مجموعة "برينستون ديجيتال،".

وتأسست مجموعة "برينستون ديجيتال" عام 2017، وهي مشغّل رائد لمراكز البيانات في آسيا يتمتع بحضور واسع في أبرز الاقتصادات الرقمية الآسيوية.

وتضمّ المجموعة 20 مركز بيانات بسعات تفوق الــ600 ميغاواط على امتداد خمس دول، تزوّد شركات الإنترنت والشبكات السحابية والمؤسسات المالية ببنية الإنترنت التحتية وخدمات مراكز البيانات عالمية المستوى والقابلة للتطوير، لتلبية طلبها المتزايد في كافة أنحاء آسيا.

وستمكّن جولة التمويل هذه مجموعة "برينستون ديجيتال" من ترسيخ مكانتها كمشغّل رائد لمراكز البيانات في دول آسيا بما في ذلك الصين والهند وسنغافورة واليابان وإندونيسيا، وتسريع خطط توسعها نحو الأسواق الأخرى في آسيا.

وتعدّ القارة الآسيوية من أسرع مناطق مراكز البيانات نمواً في العالم بفضل أساسيات السوق القوية مثل توافر قاعدة كبيرة من مستخدمي الإنترنت، وتطور عمليات التحول الرقمي، والنسب المتزايدة في استخدام البيانات، وزيادة الشريحة السكانية الشبابية الملمّة بالتكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، قال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: "يسعدنا كواحد من أبرز الصناديق السيادية على مستوى العالم أن نكون المستثمر الرئيسي في مجموعة "برينستون ديجيتال" وأن نبرم هذه الشراكة لدعم مسيرة نموّها. ومجموعة "برينستون ديجيتال" منصة بنية تحتية رائدة لمراكز البيانات تعمل في سوق جذاب وتلبّي الطلب المتزايد من قطاع الحوسبة ذات النطاق الواسع والاقتصادات الرقمية في آسيا. ونتطلع للعمل مع فريق إدارة المجموعة للاستفادة من فرص النمو وتعزيز القيمة على المدى الطويل ودعم تطوير البنية التحتية الرقمية في آسيا كمساهم أساسي في التقدم الاقتصادي." .

من جهته، قال رانغو سالجامي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "برينستون ديجيتال": "يسعدنا دخول مبادلة كمستثمر في مجموعة "برينستون ديجيتال" إلى جانب "واربرغ بينكوس" وصندوق معلمي أونتاريو. تتمتع مبادلة بسجلٍ حافل من النجاحات في مجال الاستثمارات طويلة الأجل وخبرة واسعة في مجال البنية التحتية الرقمية، مما يجعلها شريكاً مثالياً لنا فيما نواصل العمل على توسيع نطاق أعمالنا. كما نفخر بالثقة التي وضعتها "واربرغ بينكوس" وصندوق معلمي أونتاريو في مجموعة "برينستون ديجيتال".

من ناحيته قال بن شان، المدير الإداري الأول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق معلمي أونتاريو: " أدركنا ومنذ استثمارنا الأول في مجموعة برينستون، مقدار ما تتمتع به المجموعة من إمكانات وقدرات قيادية على تنفيذ استراتيجية أعمال متميزة والتركيز على تعزيز القيمة. ويسعدنا الاستثمار مجدداً في هذه المجموعة للمساهمة في تسريع نموها، ونتطلع إلى الشراكة مع مبادلة و"واربرغ بينكوس" في هذه المبادرة.".

وبدورها، قالت إيلين نج، المدير الإداري لشركة "واربرغ بينكوس": "تتمتع مجموعة برينستون بقدرات قيادية متميزة، ونحن سعداء بمواصلة شراكتنا وجهودنا في دفع مسيرة المجموعة، وواثقون من قدرتها على الاستفادة من هذه الشراكة التي ستُحدث تحولاً نوعياً في طبيعة أعمال المجموعة ومشاريعها".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز