"برايم أكوا كلتشر" تتعاون مع جافزا لإنشاء أول مزرعة لتربية الأحياء المائية في المنطقة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت "برايم أكوا كلتشر"، المملوكة لشركة "الإمارات الوطنية للاستزراع المائي"، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لبناء أول مزرعة من نوعها في الإقليم لتربية الأحياء المائية، باستخدام تقنية إعادة التدوير لنظام الاستزراع المائيRAS. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا، و امتياز عبدالرزاق كالسيكار، المدير العام لشركة "برايم أكوا كلتشر"

ويهدف هذا المشروع المبتكر إلى زيادة إنتاج الأحياء المائية في دولة الإمارات لتلبية الطلب المتزايد عليها، ومن المتوقع أن يكتمل بناء المزرعة بحلول الربع الأول من عام 2023. وستشمل مرافق هذا المشروع، مزرعة للروبيان، ووحدة للتفريخ، ووحدة معالجة أولية وثانوية. وستكرس هذه المزرعة استدامة الأعمال في مجال إنتاج المواد الغذائية في دولة الإمارات، كما سيكون لها دور مهم في دعم و تحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي 2051 للدولة.

تعتبر شركة "برايم أكوا كلتشر" رائدة على مستوى العالم في مجال الرقمنة؛ إذ ستقوم بدمج أحدث التقنيات في مزرعة الروبيان لضمان أعلى مستويات الجودة في الإنتاج. بمساعدة تقنية إعادة التدوير لنظام الاستزراع المائي، والتي ينتج عنها تصريف 5-7 في المئة فقط من الماء المستخدم في تربية واستزراع الروبيان، وستنتج المزرعة أكثر من ألف طن متري سنويًا، ما يفوق ثلاثة أضعاف حجم الإنتاج الحالي من الروبيان في دولة الإمارات.

تعتمد الدولة حالياً على الاستيراد من الخارج بشكلٍ كبير، وذلك لمواكبة الطلب المحلي على الأحياء البحرية وخاصة الروبيان؛ حيث يتم استيراد أكثر من 51 ألف طن متري سنويًا. ويتراوح إجمالي الاستهلاك المحلي بين 38 ألف إلى 40 ألف طن متري من الروبيان، في حين كان معدل الاستيراد قبل الجائحة يزيد على 51 ألف طن متري، وتبلغ كمية التصدير وإعادة التصدير من الروبيان في الدولة قرابة 12 ألف طن متري.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا: "مع تجاوز حجم تجارة المواد الغذائية في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنويًا، ووصول الاستثمارات إلى 62 مليار درهم في قطاع الأغذية والمشروبات، فمن المؤكد أن هذا القطاع يعد أحد أهم الصناعات التي تقود الاقتصاد الوطني، ويشكل الاستزراع المائي ركيزة مهمة لهذه الصناعة الحيوية؛ لذا، من الضروري إطلاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية لتحسين كفاءة الإنتاج في هذا القطاع وضمان أمنه على المدى الطويل ."

وأضاف بن دميثان: "في ضوء تلك المعطيات، نتطلع إلى شراكتنا مع "برايم أكوا كلتشر" لزيادة إنتاج الروبيان من أجل تلبية الطلب المحلي، إضافة إلى ضمان الحصول على إنتاج فائق الجودة باستخدام التقنيات المتقدمة، مثل إعادة التدوير لنظام الاستزراع المائي، وستتمكن مزارع الروبيان من توفير أنظمة استزراع عالية الكثافة، بأعلى مستويات الأمان للأحياء المائية. كما أن هذه الزيادة في الإنتاج وتحسين الجودة ستسهم بشكل رئيس في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات."

من جهته قال امتياز عبدالرزاق كالسيكار، المدير العام لشركة "برايم أكوا كلتشر": "تستهلك دولة الإمارات قرابة 220 ألف طن من المأكولات البحرية سنويًا، تشكل الواردات منها 70٪، ويعد الاكتفاء الذاتي أحد الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات. وقد برزت الأهمية الكبيرة للإنتاج الغذائي المحلي خلال الجائحة وذروة فرض القيود على السفر؛ لذا، قررنا في شركة الإمارات الوطنية للاستزراع المائي، الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، من خلال مضاعفة حجم إنتاج الاستزراع المائي الحالي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسنعمل مع شركتنا "برايم أكوا كلتشر" على إنتاج 3,400 طن متري سنويًا لتضاف إلى إنتاج الاستزراع المائي المحلي، والذي بلغ في عام 2021 قرابة 3,200 طن متري سنويًا. ونعتبر إنشاء مزرعة الروبيان الخاصة بنا في المنطقة الحرة لجبل علي خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي غذائيا في الدولة."

تعتبر طريقة استزراع الروبيان الحالية، والمعروفة بنظام الاستزراع شبه المكثف، نظامًا يتكون من أحواض مفتوحة وتحتاج إلى مساحة كبيرة. أما طريقة إعادة التدوير لنظام الاستزراع المائي RAS، فهي من أكثر التقنيات المتاحة اليوم استدامة لإنتاج الروبيان، حيث لا تقتصر على إعادة تدوير المياه فحسب، بل تتيح المحافظة على التحكم في جميع الصفات الفيزيوكيميائية للمياه.

تهدف جافزا من خلال تطوير وتبني أساليب حديثة في تصنيع الأغذية، إلى زيادة مستويات الإنتاج الغذائي المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمنطقة بأكملها. وستوظف المنطقة الحرة قدرات منصة "زادي" الرقمية، النافذة المتكاملة لتسهيل تجارة المواد الغذائية عبر الحدود، والتي أطلقتها دبي التجارية، لتسهيل شحن وتوصيل المواد الغذائية من خلال خدمات لوجستية متطورة، والعديد من المزايا التنافسية من أجل تعزيز صناعة الأغذية والمشروبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز