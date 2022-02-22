الإمارات: أسعار النفط يحكمها دائماً العرض والطلب

المصدر: (الرياض - رويترز)

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قال معالي‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬فرج‭ ‬فارس‭ ‬المزروعي،‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول بالرياض، أول من أمس، إن «أوبك+» تنظر دائماً في العرض والطلب، محملاً التطورات الجيوسياسية مسؤولية ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف: «نأمل جميعاً خفض التصعيد، وأعتقد أن خطتنا كانت ناجحة ولا أعتقد أن السوق تعاني نقصاً كبيراً في المعروض. وإن العوامل الأخرى الخارجة عن إرادتنا هي التي تؤثر في السوق». فيما قال وزراء النفط والطاقة العرب، إن على «أوبك+» الالتزام باتفاقها الحالي، الذي يضيف 400 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج شهرياً، رافضين دعوات لضخ المزيد من النفط لتخفيف الضغوط على الأسعار.

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