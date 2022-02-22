1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 418 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها: 102 مبايعة أراضٍ بـ510.49 ملايين درهم، و316 مبايعة للشقق والفلل بـ735.48 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بـ23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق، من ناحية عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بـ88 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى، بتسجيلها 27 مبايعة بـ109 ملايين، وثالثة في المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم.

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