«داماك العقارية» تعلن تسوية إجراءات الاستحواذ على أسهمها

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة «داماك» العقارية عن تسوية إجراءات الاستحواذ الإلزامي على أسهمها وفقاً للمادة (11) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18 ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة بالتنسيق مع سوق دبي المالي ومركز دبي للإيداع.

وأوضحت الشركة في إفصاح على موقع سوق دبي المالي، أنه تمت إعادة تسجيل جميع أسهم شركة «داماك» المتبقية (غير المملوكة أصلاً لشركة «ميبل» أو لمقدم العرض النهائي) باسم شركة «ميبل» في سجل أسهم «داماك».

وأشارت الشركة إلى أن نسبة الملكية المجمعة لمقدم العرض النهائي، مضافاً إليها ملكية المجموعة المرتبطة، ارتفعت من 95.54% قبل بدء إجراءات الاستحواذ الإلزامي إلى 100% بعد استكمال إجراءات الاستحواذ الإلزامي.

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