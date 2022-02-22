«الأوراق المالية» تُحذر من حساب على «تويتر»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وذكرت الهيئة: «نهيب جمهور المستثمرين أن الحساب المنشأ (almannaee770@) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» غير مرخص لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي نحذر المستثمرين من التعامل مع الحساب في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة».

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تحذيراتها تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الإمارات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمر.

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