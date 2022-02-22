«برايم أكوا كلتشر» تتعاون مع «جافزا» لإنشاء أول مزرعة لتربية الأحياء المائية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «برايم أكوا كلتشر»، المملوكة لشركة «الإمارات الوطنية للاستزراع المائي»، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لبناء أول مزرعة من نوعها في الإقليم لتربية الأحياء المائية، باستخدام تقنية إعادة التدوير لنظام الاستزراع المائي.

وقع الاتفاقية عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» الإمارات وجافزا، وامتياز عبدالرزاق كالسيكار، المدير العام لشركة «برايم أكوا كلتشر». ومن المتوقع أن يكتمل بناء المزرعة بحلول الربع الأول 2023. وستشمل مرافق المشروع، مزرعة للروبيان، ووحدة للتفريخ، ووحدة معالجة أولية وثانوية. وسيكون للمزرعة دور مهم في دعم وتحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي 2051 للدولة.

وتعتبر «برايم أكوا كلتشر» رائدة على مستوى العالم في مجال الرقمنة، إذ ستقوم بدمج أحدث التقنيات في مزرعة الروبيان لضمان أعلى مستويات الجودة في الإنتاج. بمساعدة تقنية إعادة التدوير لنظام الاستزراع المائي.

والتي ينتج عنها تصريف 5-7 % فقط من الماء المستخدم في تربية واستزراع الروبيان، وستنتج المزرعة أكثر من 1000 طن متري سنوياً، ما يفوق 3 أضعاف حجم الإنتاج الحالي من الروبيان في الإمارات.

وتعتمد الدولة حالياً على الاستيراد من الخارج لتلبية الطلب المحلي على الأحياء البحرية خصوصاً الروبيان، حيث يتم استيراد أكثر من 51 ألف طن متري سنوياً. ويتراوح إجمالي الاستهلاك المحلي بين 38 - 40 ألف طن متري من الروبيان، في حين كان معدل الاستيراد قبل الجائحة يزيد على 51 ألف طن متري، وتبلغ كمية التصدير وإعادة التصدير من الروبيان في الدولة قرابة 12 ألف طن متري.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» الإمارات وجافزا: «مع تجاوز حجم تجارة المواد الغذائية في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنوياً، ووصول الاستثمارات إلى 62 مليار درهم في قطاع الأغذية والمشروبات، فمن المؤكد أن هذا القطاع يعد إحدى أهم الصناعات التي تقود الاقتصاد الوطني، ويشكل الاستزراع المائي ركيزة مهمة لهذه الصناعة الحيوية. ونتطلع إلى شراكتنا مع «برايم أكوا كلتشر» لزيادة إنتاج الروبيان من أجل تلبية الطلب المحلي.

وقال امتياز عبدالرزاق كالسيكار، المدير العام لـ«برايم أكوا كلتشر»: تستهلك الإمارات قرابة 220 ألف طن من المأكولات البحرية سنوياً، وتشكل الواردات منها 70%، ويعد الاكتفاء الذاتي إحدى الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات. لذا، قررنا في الشركة الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، من خلال مضاعفة حجم إنتاج الاستزراع المائي الحالي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسنعمل على إنتاج 3,400 طن متري سنوياً لتضاف إلى إنتاج الاستزراع المائي المحلي، والذي بلغ في 2021 قرابة 3,200 طن متري سنوياً.

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