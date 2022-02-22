الأجانب يقتنصون الفرص مع تراجع مؤشرات أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس إثر تعرضها لعمليات بيع وجني أرباح بعد مكاسبها القياسية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واقتناص الفرص وضخوا نحو 165 مليون درهم كصافي شراء.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.47% ليغلق عند 3311.38 نقطة مع انخفاض أسهم والعقار والاستثمار والتأمين والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي 1.2% ليغلق عند 9044.81 نقطة على وقع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 1.6 مليار في أبوظبي و261.9 مليوناً بدبي. وجرى تداول 306.6 ملايين سهم، موزعة بواقع 222.6 مليون سهم في أبوظبي و84 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 14353 صفقة.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي مع نمو قطاع البنوك 0.03% . وصعد قطاع النقل 0.04%. ونزل قطاع العقار 1.4%. وتراجع قطاع الاستثمار 1%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 101.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 42.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 42.5 مليوناً. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 11.4%، فيما كان «شعاع كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.29%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.42% و«أبوظبي التجاري» 4.9% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 2.26%، وتراجع قطاع الاستثمار. ونزل قطاع الاتصالات. وتراجع قطاع العقار.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 300.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 273.46 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 267.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» 207.9 ملايين درهم، وتصدر «ريسبونس بلس» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.9%، فيما كان «ريم للإستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.22%.

إفصاحات

● يناقش مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» مقترح توزيع الأرباح النهائية لعام 2021، وذلك خلال اجتماعه الخميس القادم، كما سيناقش المجلس البيانات المالية الموحدة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة والنظر في تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة.

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