1792 شركة جديدة في منطقة عجمان الحرة 2021

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت منطقة عجمان الحرة تسجيل زيادة في عدد الشركات المسجلة بواقع 1792 شركة جديدة، بنسبة نمو تقارب 4% مقارنة بالعام 2020، في مؤشر جديد على تنامي ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية بمحفظة التسهيلات والمحفزات التي تتيحها المنطقة الحرة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، أن منطقة عجمان الحرة تواصل ترسيخ مكانتها الريادية كمساهم حيوي في تنوع موارد الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الشركات والمشاريع التجارية من مُختلف دول العالم، وتوفير بيئة مثالية لنمو الأنشطة التجارية وتوسع الشركات، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة باتت اليوم وجهة استراتيجية للاستثمارات الإقليمية والدولية.

وأضاف: «إن نجاح منطقة عجمان الحرة يُعزى إلى التزامها بتطوير منظومة خدماتها وعملياتها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم شركاء الأعمال، وإرساء دعائم بيئة أعمال متكاملة قوامها اتساع نطاق التسهيلات والمحفزات، وتطور البنية التحتية، وجودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية. ونتطلع بثقة حيال الفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين عزمنا على مواصلة توفير كافة السبل الضامنة لنمو الشركات، والإسهام في تسريع وتيرة التحول نحو منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً».

إنجازات

وخلال العام الماضي، وصلت نسبة إشغال الوحدات التأجيرية في منطقة عجمان الحرة إلى 90% والتي تمتد على مساحة تفوق 867 ألف متر مربع، وهو ما يعكس الزخم الكبير للأنشطة التجارية والاستثمارية. وتتميز منطقة عجمان الحرة باتساع مرافق الأعمال التي تشمل أكثر من 530 مستودعاً، وما يزيد على 7000 مكتب وأربعة مراكز أعمال.

وسجَّل العام 2021 نجاح منطقة عجمان الحرة بأتمتة ورقمنة 100% من خدماتها، وتقديم أكثر من 240,000 معاملة إلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية للمتعاملين. وعززت منطقة عجمان الحرة موقعها كمساهم فاعل في حركة التصدير وإعادة التصدير على مستوى عجمان، حيث بلغت مساهمة المنطقة الحرة 22% من إجمالي أنشطة التصدير و24% من إجمالي أنشطة إعادة التصدير بالإمارة في 2021.

نجاح

وأوضح المهندس علي السويدي، مدير عام المنطقة أن المؤشرات والنتائج التي سجلتها المنطقة العام الماضي تبرز قوة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها، وتعكس الدور المتنامي للمنطقة الحرة كحاضنة مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار والشركات الدولية. ومثَّل العام الماضي محطة فارقة بمسيرة ريادة المنطقة الحرة، حيث شهد تتويجها بالمزيد من جوائز التقدير العالمية.

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