«ستيب 2022» ينطلق غداً بمشاركة 400 شركة

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق غداً أعمال مؤتمر «ستيب» (STEP)، المنصة الحوارية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، بشراكة استراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، وبمشاركة أكثر من 400 شركة عالمية وتقنية ناشئة، ويستمر حتى 24 فبراير، وتحتفي هذه النسخة من المؤتمر بمرور 10 أعوام على انطلاقه للمرة الأولى في العام 2012، مكللاً رحلة استمرت على مدار عقد من الريادة المُلهِمة، وترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار نحو إيجاد قيمة مضافة لمخرجات وحلول التكنولوجيا، بما يسهم في الارتقاء بأداء القطاع.

ويؤكد المؤتمر مع انعقاد فعاليات نسخته العاشرة، الدور الرائد لدبي في مجاليّ التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث يقف مقر الحدث، وهو مدينة دبي للإنترنت شاهداً على ذلك، إذ تأسست المدينة قبل أكثر من 20 عاماً، لتتحول إلى وجهة لصناعة التكنولوجيا والوجهة الأساسية لشركات ريادة الأعمال المتخصصة في هذا المجال والساعية إلى أن تفسح لها مكاناً إلى جوار شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، التي سبقتها لتأسيس مقارها الإقليمية في المدينة.

ويضم المؤتمر نخبة من قادة مؤسسات التكنولوجيا من القطاعين الحكومي والخاص والشركات العالمية الكبرى، لمشاركة رؤاهم وتطلعاتهم حول مستقبل القطاع، بالإضافة إلى جمع من الخبراء من مختلف أنحاء العالم والمتخصصين في شتى مجالات التكنولوجيا لإثراء المناقشات المتخصصة، بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين وممثلي المسرعات وحاضنات الأعمال.

جلسات حوارية

ويشهد «ستيب 2022» على مدار يومين مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة والمتخصصة في شتى مجالات التكنولوجيا، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والأنشطة التفاعلية المتنوعة، والتي ستستضيف: بول ميسنر، نائب رئيس سياسة الابتكار العالمية والاتصالات في أمازون، وميشيل أرازكايتا، رئيس استراتيجية العلامة التجارية والتعاون في بولارويد، وإيلي حبيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنغامي» الرائدة الإقليمية، والتي أصبحت في وقت سابق من هذا الشهر أول شركة تقنية عربية، تُدرج في بورصة ناسداك.

وتسلّط الجلسات الضوء على مجموعة من الموضوعات، التي تغطي أبرز تحولات قطاعي التكنولوجيا والاقتصاد حول العالم، كما يناقش الخبراء أهمية الحلول التقنية الحديثة مثل الجيل الثالث للشبكة العنكبوتية (Web3)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والبلوك تشين، والتقنيات المالية، وغيرها.

4 مسارات

وتضم أجندة الفعالية 4 مسارات رئيسة هي: التكنولوجيا المالية للتركيز على المدفوعات والعملات المشفرة والتجارة الإلكترونية؛ والابتكارات المستقبلية خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنقل والطاقة والحوسبة السحابية؛ والمحتوى الرقمي وتقاطعه مع ممارسات التسويق والمحتوى الإعلامي؛ إضافة إلى التعمّق في الخدمات والتقنيات الصحية وأنماط الحياة.

ويقدم الحدث لزواره نماذج مستقبلية لحلول التكنولوجيا، حيث تعرض الشركات الناشئة منتجات وخدمات مبتكرة، في حين ستستعرض منصة المؤتمر المنجزات، التي جلبتها الشركات الناشئة إلى ميادين التكنولوجيا في المنطقة، خلال العقد الماضي.

تمكين رواد الأعمال

وتشارك حاضنة الأعمال in5 المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال، في أعمال مؤتمر ستيب كشريك رئيس لـ«مسار البداية»، الذي يسلط الضوء على ريادة الأعمال وواقع الشركات الناشئة، من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية، بمشاركة المتخصصين والمؤثرين العالميين في مجال التكنولوجيا والفضاء الرقمي.

ويتطرق الخبراء والمشاركون من قبل حاضنة الأعمال وكذلك المشاركون من مناطق متفرقة من العالم إلى مجموعة من الموضوعات المهمة، متضمنة قصص النجاح ومنظومة ريادة الأعمال، وجمع الأموال والاستثمار، وعمليات الاستحواذ وغير ذلك، كما يمكن للشركات الناشئة طلب مشورة الخبراء في (in5 Mentor’s Corner).

اليوم الأول

وتنطلق أعمال اليوم الأول من المؤتمر بجلسة حوارية، تستعرض مسيرة عشر سنوات من الريادة في مجالات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتمّ تقديم كلمة رئيسة من قبل (MAGNiTT) وهي منصة بيانات لأسواق المشاريع الناشئة، ستشارك أحدث البيانات والرؤى حول مشهد الشركات الناشئة في المنطقة.

وستناقش جلسة حوارية بعنوان «اهتمام عالمي بالأسواق الناشئة» كيف يُظهر المستثمرون العالميون اهتماماً كبيراً بأسواق الشركات الناشئة في مناطق مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمزايا والتحديات، التي قد تواجه هذا الاهتمام.

وسيكون الحضور على موعد مع جلسة بعنوان «Web3- مجرد مسمى أم واقع جديد؟»، حيث يناقش الخبراء ما إذا كان الجيل الثالث من الشبكة العنكبوتية سيحل محل الإنترنت، وكيف يمكن أن يكون المستقبل معه.

وسيتطرق الخبراء إلى كيفية إجراء التقييمات المثالية للشركات الناشئة، من خلال جلسة بعنوان «التمويلات والتقييمات»، وسيقدّم يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو انترناشونال في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، كلمة رئيسة يستعرض خلالها أبرز النتائج المتعلقة بالشركة. وسيتاح للحضور المشاركة في «محادثة مع أليكس بوعزيز» الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Deel) العاملة في قطاع الرواتب.

كما ستعقد جلسة بعنوان «التوسع والنمو» تقدّمها شركة ناشئة تتناول كيف أن التوسع والنمو لا يتعلقان بالتمويل فقط. ومن جانبه، سيتابع الحضور كلمة رئيسة سيقدمها علي شابدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة زوهو (Zoho)، التي تعدّ رائدة عالمية في تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات إدارة الأعمال الخاصة بالتطبيقات المالية.

بالإضافة إلى ذلك ستعقد جلسة بعنوان «الرياضة الإلكترونية: أسواق النفط الجديدة»، تتناول الوضع الحالي لصناعة الألعاب وازدهارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستضيف روبرتو كروسي، المدير الإداري في شركة مايكروسوفت للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة بعنوان «عندما تجتمع الشركات والشركات الناشئة معاً».

وستستضيف (Bim Ventures) جلسة بعنوان «إمكانات استوديوهات المشاريع في الشرق الأوسط»، تتناول الدور الذي تلعبه مسرعات الأعمال وحاضنات الأعمال واستوديوهات (Venture) في النظام البيئي للشركات الناشئة.

وبدورها ستقدّم شركة (Y Combinator) جلسة حوارية بعنوان «تأثير Y Combinator على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تناقش من خلالها شركات (Y Combinator) الناشئة تأثير النموذج على النظام البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتضمن اليوم الأول من المؤتمر جلسة بعنوان «هل هناك مجال للأتمتة في التسويق المؤثر؟» لاستكشاف ما إذا كان الاقتصاد الإبداعي والتسويق المؤثر قادرين على ركوب موجة الأتمتة والتحول الرقمي المتسارع.

حاضنة و3 مراكز

انطلقت in5 من مدينة دبي للإنترنت كحاضنة أعمال تركز على التكنولوجيا، ونمت وتطورت بشكل ملحوظ، لتضم حالياً 3 مراكز تدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم، كما توفر هذه المراكز منصات لرواد الأعمال الناشئين لتطوير أعمالهم، من خلال الإرشاد المتخصص وفرص التواصل مع المستثمرين. وحققت الحاضنة إنجازاً لافتاً مؤخراً.

حيث تجاوز إجمالي التمويلات، التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة 1.4 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد مكانة دبي الرائدة كوجهة جاذبة للمواهب ورواد الأعمال. وبدعم من الحاضنة حصلت الشركات الناشئة على التمويلات المباشرة من مستثمرين مستقلين أو صناديق رأس المال الجريء أو المحافظ الاستثمارية.

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