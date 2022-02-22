17 مهرجاناً وفعالية كبرى للتجزئة بدبي حتى نهاية 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن المواعيد الجديدة للمهرجانات والفعاليات التي تنظمها على مدار العام، ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2022، وذلك بما يتوافق مع النظام الجديد للعمل والعطلة الأسبوعية لدولة الإمارات.

ويتضمن التقويم للفترة المتبقية من العام الجاري 17 مهرجاناً ومناسبة احتفالية، بما في ذلك الفعاليات التي تقام على مستوى المدينة، إلى جانب الأنشطة والتجارب المتنوعة التي تسهم في تعزيز مكانة دبي لتكون أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

وتواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تقديم الفعاليات وتجارب التسوق المميزة للجميع بما يتماشى مع أيام عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، مثل إطلاق تشكيلة ربيع وصيف 2022، ورمضان في دبي، العيد في دبي، ومهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، وتحدي دبي للياقة، وغير ذلك الكثير.

يأتي هذا الإعلان بعد نجاح الدورة السابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق - أطول مهرجانات التسوق وأكثرها استمرارية في العالم - والذي أقيم في الفترة من 15 ديسمبر 2021 حتى 30 يناير 2022. وتم تحقيق هذا النجاح من خلال التعاون المثمر مع الشركاء والرعاة الذين لعبوا دوراً حيوياً في تطوير مشهد قطاع التجزئة في المدينة.

شراكة حقيقية

وفي إطار إشادته بالشراكة الطويلة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والشركاء والرعاة الرئيسيين، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إن النجاح المستمر لمهرجان دبي للتسوق وما لدينا من فعاليات وأحداث مهمة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة يؤكد على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وهو دليل على الدعم الحقيقي الذي يقدمه الشركاء لتقديم أفضل التجارب لزوارنا. لقد تطور مهرجان دبي للتسوق الآن ليصبح حدثاً دولياً ينضم إلى قائمة المهرجانات والفعاليات الأخرى للمساهمة في تعزيز مكانة دبي كأفضل وجهة في العالم للحياة والعمل والزيارة. وأود أن أشكر الجميع على ما قدموه لإنجاح الدورة السابعة والعشرين للمهرجان.

وفي الوقت الذي نخطط فيه لتنظيم الفعاليات خلال الفترة المتبقية لهذا العام، فقد راعينا النظام الجديد للعمل وعطلة نهاية الأسبوع في الإمارات، ليتوافق ذلك الأوقات المناسبة للجمهور، وبما يحقق الفائدة لقطاع التجزئة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإقبال الكبير المتوقع من الأسواق الرئيسية»، وأشاد عدد من الشركاء والرعاة الرئيسيين بنجاح مهرجان دبي للتسوق وتأثيره الإيجابي في ازدهار أعمالهم.

وجهات «نخيل»

قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: يسرّنا أن نختتم دورة أخرى ناجحة من فعالية «مهرجان دبي للتسوق»، والتي تُعتبر أطول حدث من نوعه بالمنطقة في مجال البيع بالتجزئة. تشارك شركة «نخيل» كل عام في هذه الفعالية السنوية من خلال «ذي بوينت» و«ابن بطوطة مول» و«نخيل مول» و«سوق المرفأ».

وذلك في إطار سعيها للتوصل إلى طرق جديدة تربط تجار التجزئة التابعين لها بعملائهم. ويمكننا القول بكل فخر إننا قدمنا تجارب جذّابة ومتنوعة وديناميكية استقطبت الكثير من الزوار إلى مراكز ووجهات التسوق التابعة لنا، وسوف نواصل الاستفادة من الفرص التي تساعدنا في إقامة روابط أقوى مع عملائنا.

«ميركاتو» و«تاون سنتر»

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «لعبت المجموعة الرائعة من العروض الترفيهية الحية والتخفيضات والجوائز النقدية خلال مهرجان دبي للتسوق دوراً رئيسياً في جذب السياح والمقيمين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة في الأسعار عبر معظم المتاجر في ميركاتو وتاون سنتر جميرا».

وأضافت:«لقد شهدنا ازدياد إقبال الزوار على قطاع التجزئة في المراكز التجارية، حيث وصلت نسبة الزوار إلى أكثر من 35%، بينما حققت أكثر من 45% ازدياد في نسبة المبيعات ومما لا شك فيه أن تجربة التسوق الآمن والإجراءات الاحترازية التي يقدمها ميركاتو وتاون سنتر جميرا أسهمت في تعزيز ثقة المتسوقين والاستمتاع بتجربة تسوق آمن».

مجموعة الفطيم

وقال تيموثي إرنست مدير مجموعة الفطيم مول:«يشكّل مهرجان دبي للتسوق محطة سنوية تستقطب البلاد بأكملها عاماً بعدَ عام.

وَتلبّي حرص دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا في جبل علي الدائم على خلق تجارب تسوق استثنائية وَمجزية لِلعملاء، عن طريق تمكين الزوار وَالسياح من الاستفادة مِن عروضِنا التوفيرية، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة غاية في التنوّع من خيارات تناول الطعام والترفيه أثناء تواجدهم لِحضور فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي العالمي».

«الرستماني للسيارات»

قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات: ويبدو ملاحظاً أن سيارات الكروس أوفر والطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات تحافظ على مكانتها الرائدة في السوق.

وتأتي في صدارة النمو هذا العام موديلات»نيسان كيكس«و»إكس تريل«و»إكس تيرا«مقارنة بالعام الماضي 2021. ولمواصلة الزخم الذي بدأ بالظهور خلال العام الماضي، تنطلق جميع علاماتنا التجارية، نيسان ورينو وإنفينيتي، من خطط قوية لتعزيز تشكيلاتها المتنوعة، وستكشف عن المزيد من الطرازات الجديدة خلال الأشهر الـ12 - 15 المقبلة.

«أي ديلز»

قال جاد طبيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى«أي ديلز»:«نتطلع في أي ديلز توسيع شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتوفير تجارب التسوق من المنزل في الإمارات والعالم أجمع، من خلال منصتنا. ومنحت أي ديلز خلال هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق جوائز تزيد قيمتها على سبع ملايين درهم إماراتي لأكثر من 200 فائز من 30 جنسية مختلفة.

كما شارك زوار من أكثر من 150 دولة في العالم في حملات أي ديلز خلال فترة المهرجان، علماً أنّ الفرصة لا تزال متاحةً للفوز بجائزتين قيمتين خلال فترة زمنية محدودة للغاية؛ حيث يحصل الفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق بشقة فاخرة من غرفة نوم واحدة أو جائزة نقدية بقيمة مليون درهم إماراتي، بينما تصل قيمة الجائزة النقدية الضخمة إلى 750 ألف درهم إماراتي».

مناسبات مرتقبة وفق مواعيد محددة

● إطلاق تشكيلة الربيع/‏‏ الصيف: في الربع الأول من عام 2022

● رمضان في دبي والعيد في دبي (عيد الفطر): 2 أبريل - 8 مايو 2022

● مهرجان دبي للمأكولات: 2 حتى 15 مايو

● 3 أيام من التخفيضات الكبرى: مايو 2022 - سيتم الإعلان عن الموعد لاحقاً

● مفاجآت صيف دبي: 1 يوليو - 4 سبتمبر 2022

● العيد في دبي (عيد الأضحى): 10 - 17 يوليو 2022

● العودة إلى المدارس: 8 أغسطس - 4 سبتمبر 2022

● إطلاق تشكيلة الخريف/‏‏ الشتاء: في الربع الأخير من عام 2022

● مهرجان دبي للمفروشات: 30 سبتمبر - 13 أكتوبر 2022

● تحدي دبي للياقة: 29 أكتوبر - 27 نوفمبر 2022

● ديوالي في دبي: 14 حتى 28 أكتوبر 2022

● 3 أيام من التخفيضات الكبرى: نوفمبر 2022 - سيتم الإعلان عن الموعد لاحقاً

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