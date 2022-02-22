«العربية للطيران» تتوّج بـ«ناقلة العام» من «إير ترانسبورت 2022»

المصدر: الشارقة – وام

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حصدت «العربية للطيران» أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، جائزة «ناقلة العام» في حفل توزيع جوائز «إير ترانسبورت» 2022 والذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا بمشاركة نخبة من قادة القطاع.

وجاء تتويج الفائزين بالجوائز عقب تصويت قراء «إير ترانسبورت نيوز» ولجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء العالميين في قطاع الطيران.

وتعد الجائزة تكريماً للجهود المستمرة التي تبذلها «العربية للطيران» لتحسين تجربة العملاء وتركيزها على تقديم قيمة استثنائية للمسافرين واحتفاء بتأسيس نموذج أعمال مبتكر ومستدام.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا حصولنا على جائزة (ناقلة العام) من جوائز إير ترانسبورت التي تجسد تكريماً مرموقاً يؤكد التزامنا المستمر تعزيز عملياتنا التشغيلية والارتقاء بتجربة المسافرين».

وأضاف تلتزم «العربية للطيران» دائماً توفير القيمة المضافة لعملائها.. ولا شك في أن هذه الجائزة تمثل تكريماً للجهود المبذولة من قبل جميع أفراد فريق عمل الناقلة وتؤكد مدى التزامهم مواصلة تحقيق التميز.

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