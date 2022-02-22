«إتش إس بي سي»: نظام العمل الجديد يزيد تدفقات رؤوس الأموال

المصدر: دبي- البيان

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أكد ريتشارد جودفري، الرئيس العالمي المشارك لخدمات الأوراق المالية لدى بنك «إتش إس بي سي» أمام حضور ضم أكثر من 400 مندوب، خلال الاجتماع السنوي للبنك للمنظمين والمستثمرين المؤسسين ومدراء أسواق البورصة على هامش منتدى «إتش إس بي سي» السنوي للأسواق وخدمات الأوراق المالية في الشرق الأوسط: إن منطقة الشرق الأوسط تقديم المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، مشدداً على أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية استثنائية للغاية.

وأضاف: الإصلاح الهيكلي لنظام العمل الأسبوع الجديد في الإمارات ينسجم مع نظام العمل الأسبوعي لأكبر أسواق رأس المال في العالم في كل من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وهو ما يمهد الطريق أمام المزيد من التدفقات النقدية لدولة الإمارات.

كما أنه يعكس التفكير المبتكر حول كيفية دمج التوازن بين العمل والحياة الشخصية في هذه المنطقة، حيث تختبر العديد من الأسواق حول العالم نماذج وطرق عمل جديدة، ومع التغيير الجديد في عطلة نهاية الأسبوع، من المفترض أن ترتفع أحجام التداول بسوقي دبي وأبوظبي الماليين.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط: باتت الفرص المتاحة لدولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع واضحةً جداً، ونحن نركز على هذه المرحلة لدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في إنجاز معاملاتهم وتنفيذ معاملاتهم الاستثمارية.

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