غرفة رأس الخيمة تلتقي وزير التجارة والصناعة بجمهورية سريلانكا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد حمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، أهمية تنظيم فعاليات اقتصادية من خلال إقامة معارض دائمة تجارية وصناعية ، لمنتجات تمتاذ بها جمهورية سريلانكا ، في سياق التنسيق المشترك بين غرفة رأس الخيمة ومركز رأس الخيمة للمعارض ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، ومجلس تنمية الصادرات السريلانكي ، وذلك للتسويق والترويج لمنتجات الدول وكذا ما يتم إنتاجه وتصنيعه بإمارة رأس الخيمة ، بهدف تقوية وتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة في إطار الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة رأس الخيمة .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الغرفة ، لوزير التجارة بجمهورية سريلانكا الديمقراطية ، الدكتور باندولا جوناواردنا ، أمس الاول ، في مقر غرفة التجارة ، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بحضور داميكا مالراج دى سيلفا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة ، ودولوالا ماداجيدارا القنصل العام لجمهورية سريلانكا في دبي والمناطق الشمالية ، وسوريش دي ميل ، الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية الصادرات السريلانكي ، ومن غرفة التجارة يوسف إسماعيل ، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، عارفة الفلاحي ، والدكتورة عائشة القطامي أعضاء مجلس ادارة الغرفة ، محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة ، حيث بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية سريلانكا ، وسبل تطويرها في شتى القطاعات ، والعديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأعرب رئيس الغرفة عن أمله في أن يكون هذا اللقاء خطوة للبدء بأخذ خطوات إلى الأمام من قبل إمارة رأس الخيمة وسريلانكا ، نحو مزيداً من التعاون في شتى القطاعات ، مؤكداً استعداد الغرفة للتعاون مع نظرائها في سريلانكا لتحقيق الأهداف المشتركة ، مشيراً الى ان لدى إمارة رأس الخيمة العديد من الفرص الثمينة ، المتاحة للعمل المشترك بين الجانبين ، والتي تتجاوز القطاعات المطروحة في هذا اللقاء ، وتمتد إلى قطاعات أخرى كثيرة يمكن استثمارها ، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللقاءات ، وما يترتب عليها من فعاليات في تطور العلاقات بين راس الخيمة وسريلانكا ، كذلك تناول اللقاء استعراض سعادة رئيس الغرفة للمناطق الصناعية والحرة فى امارة رأس الخيمة ، وسبل دعم التعاون الاقتصادى والصناعى وتعزيز البرامج الاستثمارية المشتركة فى هذا الاطار .

بدوره، عبّر الدكتور باندولا وزير التجارة السريلانكي عن شكره للغرفة على حسن التعاون ، لإقامة هذا اللقاء الموجه للشركات من كلا البلدين الصديقين، والذي يهدف إلى اطلاعهم على المميزات والإمكانات ، التي يتمتع بها الجانبان، بالإضافة إلى تحفيز الشركات السريلانكية والاماراتية للعمل معاً، وعقد الشراكات الاستثمارية المثمرة ، داعياً غرفة التجارة لزيارة سريلانكا على رأس وفد من رجال الاعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة ، لافتاً الى ان بلاده أصبحت الوجهة السياحية الاكثر جاذبية في جنوب شرق أسيا .

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