الإمارات دبي الوطني «ريت» تحقق صافي أصول بقيمة 168 مليون دولار للربع الثالث من العام

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني «ريت» (الإمارات دبي الوطني ريت أو الـ«صندوق»)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2021. والذي بلغ 168 مليون دولار أمريكي (0.67 دولار للسهم)، مقارنة بـ164 مليون دولار في سبتمبر و184 مليون دولار في ديسمبر 2020، ما يشير إلى علامات أولية على استقرار القيمة. وبلغت قيمة المحفظة العقارية للشركة 357 مليون دولار، بزيادة قدرها 3٪ مقارنة بالربع الماضي، ويرجع هذا النمو الإيجابي بشكل رئيس إلى تعديل منهجية تقييم المحفظة بما يتماشى مع اللوائح والقوانين.

وظل الإشغال الإجمالي عبر المحفظة ثابتاً عند 77٪ مقارنةً بالربع الماضي، بفضل الأداء الإيجابي للتأجير من الأصول في المحفظة السكنية التي استفادت من بدء التعافي وتحسن ظروف السوق. وبلغ المتوسط المرجح لعقد الإيجار غير المنتهي 4.30 سنوات للمحفظة.

وانخفضت المصاريف التشغيلية للشركة لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 6.6٪، فيما انخفضت مصاريف الصندوق بنسبة 20٪ في الفترة نفسها. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف التمويل لفترة تسعة الأشهر بنسبة 3.5٪ بسبب التكاليف غير المتكررة المرتبطة بإعادة التمويل في تلك الفترة. وعند استبعاد هذه النفقات غير المتكررة البالغة 1.4 مليون دولار، فإن تكاليف التمويل انخفضت بنسبة 20٪ في تلك الفترة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة في البنوك. وستؤدي إعادة تمويل ديوننا في ديسمبر 2021 بشروط تجارية أفضل إلى تقليل تكاليف التمويل في المستقبل، وينبغي أن تخفف، إلى حد ما، من تأثير الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة المتوقعة في عام 2022 والأعوام التالية.

ورغم التدفقات النقدية الإيجابية من الأنشطة التشغيلية في هذا الربع، فإن صافي دخل الإيجارات أو الأموال المُحقّقة من العمليّات المسجلة كان سالب 300 ألف دولار لهذه الفترة، وذلك بسبب حدثين أديا إلى تعديلات محاسبية غير نقدية بلغت 3.6 ملايين دولار. ويتمثل الحدث الأول بإعادة تمويل الدين بالكامل، ما أدى إلى إنفاق جميع المصاريف غير المطفأة المتعلقة بتمويل بنك المشرق السابق وتكاليف حل تحوط إيبور السابق بالكامل في هذا الربع، أما الحدث الثاني فيتعلق بإتمام مفاوضات الإيجار مع الشركة المستأجرة لمبنى السكن الطلابي، شركة يونينست لخدمات التأجير والإدارة المحدودة «يونينست»، ما أدى إلى عكس جزئي للدخل.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: استقرت تقييمات الأصول في هذا الربع، إذ يتواصل تعافي السوق بعد عامين مملوءين بالتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 بشكل رئيس. وبدأ نهجنا الاستباقي في إدارة أصولنا وهيكل رأس المال يؤتي ثماره مع استقرار معدلات الإشغال عبر المحفظة وبقاء النفقات الجارية عند مستويات منخفضة قياسية. كما أتممنا اتفاقية الإيجار المعدلة مع شركة «يونينست» في ديسمبر 2021، ما أدى إلى استئناف مدفوعات الإيجار لهذا الأصل. وما زلنا نركز على إدارة التكاليف على المدى الطويل رغم تكبد بعض النفقات غير المتكررة المتعلقة بإعادة تمويل تسهيلات الدين والتي أثرت في الأداء في هذا الربع، ولكنها ستقلل التكاليف بشكل كبير في المستقبل. وبفضل السيولة الجيدة لدينا، والمبادرات التي نفذناها أخيراً، فإننا في وضع جيد يتيح لنا التغلب على ظروف السوق مع دخول فترة الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة.

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