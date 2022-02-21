«مكتب أبوظبي للاستثمار» يعقد شراكة مع «ولفيز» لتعزيز فرص نمو قطاع السياحة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل «مكتب أبوظبي للاستثمار» اليوم في شراكة جديدة مع «ولفيز»، الشركة المحلية المتخصصة بالدراجات الهوائية ومستلزماتها، وذلك في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب، البالغة قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار)، والذي يهدف لتوفير الدعم للشركات التي تتطلع لتطوير وتنمية أعمالها في إمارة أبوظبي.

وتعتبر «ولفيز» من الشركات الرائدة في الدولة في توفير الدراجات الهوائية ومستلزماتها، وهي الشركة الأولى العاملة في قطاع السياحة التي تستفيد من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك تماشياً مع أهداف الإمارة لتطوير الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية السياحية المستدامة. ويعمل برنامج الابتكار على دعم الشركات التي تتمتع بمقومات نمو عالية ومساعدتها على تطوير أعمالها والاستفادة من الفرص التجارية الكبيرة التي تزخر بها إمارة أبوظبي التي تضم أفضل المرافق والخدمات المتقدمة، وشبكة عالمية للنقل البري والجوي، وبنية تحتية بمواصفات عالمية تمكنها من دعم مسيرة نمو وتطور قطاع السياحة.

وسيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار دعماً مالياً وغير مالي لسلسلة «ولفيز» لرفد جهودها بالمزيد من الإمكانيات لتعزيز انتشار وممارسة رياضة الدراجات الهوائية والفعاليات المختلفة المرتبطة بها، ودعم رؤية أبوظبي للتحول إلى مركز عالمي لركوب الدراجات الهوائية، كما يوفر للسياح أساليب تنقل جديدة ومبتكرة لاستكشاف المعالم والمواقع السياحية المختلفة في إمارة أبوظبي.

وباعتبارها من العلامات التجارية المتخصصة بالدراجات الهوائية في الدولة، سيسهم تطوير أعمال «ولفيز» في تعزيز مكانة أبوظبي كمدينة الدراجات الهوائية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط آسيا، وهو اللقب المرموق الذي يمنحه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية تكريماً للجهود المبذولة لدعم رياضة الدراجات الهوائية وتحسين بنيتها التحتية. تمثل هذه الإضافة الأحدث على البنية التحتية لركوب الدراجات جزءاً من الجهود الأوسع المبذولة في إطار منصة «بايك أبوظبي» لتشجيع ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية كأسلوب حياة صحي، وترسيخ عناصر النمو الأساسية لهذه الرياضة والمتمثلة في التنقل، والصحة والترفيه، والرياضة.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: يقدم برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار دفعة قوية للشركات الطموحة التي تتطلع للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في قطاع السياحة المتنامي في الإمارة وذلك من خلال دعم جهودها وتمكينها من ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية. سنواصل العمل مع مختلف شركات القطاع الخاص لخلق الوظائف واستقطاب الكفاءات البشرية، وتطوير بنية تحتية عالمية، والأهم من ذلك كله وضع رؤية طموحة وواضحة للمستقبل.

وقال محمد الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المؤسسات التجارية في مكتب أبوظبي للاستثمار: يسعى المكتب من خلال برنامج الابتكار التابع له لتوفير الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة في إمارة أبوظبي. وبما توفره من عروض وخدمات متقدمة في كل ما يتعلق بالدراجات الهوائية إلى جانب الخبرات الكبيرة لفرق العمل لديها، ستسهم شركة ولفيز الرائدة في تعزيز اهتمام مجتمع ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة والعالم في إمارة أبوظبي. كما ستسهم هذه الشراكة في توفير وسيلة نقل صحية وصديقة للبيئة تمكن السياح المحليين والدوليين من استكشاف المعالم السياحية والمواقع الطبيعية الغنية في إمارة أبوظبي. نحن مسرورون جداً بهذه الشراكة التي تحمل فوائد ومزايا متعددة كتوفير وسيلة نقل مميزة تمكن السياح من الاستكشاف وتحث على اتباع نموذج حياة صحي، وتتفق مع رؤية إمارة أبوظبي الشاملة للسياحة وركوب الدراجات كأسلوب حياة صحي.

وبالاستفادة من دعم مكتب أبوظبي للاستثمار، ستقوم شركة ولفيز بافتتاح 4 صالات عرض في أنحاء أبوظبي تشمل الحديريات، والريم مول في جزيرة الريم، وحلبة ياس مارينا، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية في مدينة العين والتي ستوفر جميعها خيارات متنوعة لاستئجار أو امتلاك الدراجات الهوائية على مقربة من المراكز الرئيسية لقيادة الدراجات الهوائية في إمارة أبوظبي. وسيتمتع فرع الشركة في الحديريات بأكبر معرض للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز