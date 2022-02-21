«فلكس باي» المنصة المحلية الناشئة في الإمارات تستقطب 100 شركة إقليمية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «فلكس باي» العاملة في مجال التأثير الاجتماعي للحصول على الدخل المكتسب من مقرها في دبي اليوم عن استقطابها 100 شركة وتسجيل 15000 موظف على تطبيقها مما يُعد إنجازاً هاماً للشركة ودليلاً واضحاً على شعبية المنصة والتطبيق الناجح لـلشركة عبر الأنشطة التجارية الإقليمية.

وتهدف «فلكس باي»، المنصة الأولى والفريدة من نوعها في المنطقة، إلى تقديم الحلول القائمة على السحابة لأصحاب الأعمال وتوفير خدمات رقمية ملائمة للموظفين للوصول إلى رواتبهم وعمولاتهم المكتسبة عند الطلب. ومساعدتهم في التغلب على أوجه القصور المالي بين أيام دفع الرواتب. كما تتمتع الشركة أيضاً بسجلٍ حافلٍ في زيادة تحفيز الموظفين وتحسين مستوى إنتاجيتهم وزيادة معدلات استبقائهم عن طريق إزالة الضغوطات المالية من على كاهلهم.

وفي تعليقٍ له حول الشركات المُنضمة للمنصة قال مايكل تروشلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلكس باي: «نتشارك اليوم رؤيتنا مع 100 شركة مبتكرة من خلال انضمامهم ودعمهم لمنصة «فلكس باي»، ويسعدني أن أعّبر عن امتناننا لهذه الشركات الإقليمية والعالمية التي استطاعت أن تُدرك وبفترة وجيزة أهمية خلق أماكن عمل أكثر انسجاماً لموظفيها. ويعاني أكثر من نصف الموظفين اليوم من الإجهاد، ويواجه حوالي 6 من أصل 10 من أعضاء فريق العمل قلقاً بشأن المسائل المالية. ومن خلال توفير حلول ملائمة للوصول إلى الدخل المكتسب، سوف يستفيد كل من صاحب العمل والموظف على حد سواء».

وتمتاز «فلكس باي» بالخبرات المالية والتكنولوجيا المتقدمة لأتمتة عمليات دفع الرواتب ومساعدة الشركات في التغلب على التحديات، فضلاً عن تقليل أعباء العمل على الموارد البشرية، ومنح الموظفين المرونة في الحصول على دخلهم المكتسب لإزالة الضغوطات المالية وتحفيزهم من خلال تحسين مستوى إنتاجيتهم وزيادة معدلات المبيعات واستبقائهم في بيئة عمل مثالية، أكثر سعادة وإيجابية.

وأثبتت الأبحاث التي أجرتها شركة «فلكس باي» على عدد من الشركات المشاركة في المنصة بأنها مجدية في تقليل عدد أيام تَغَيُب الموظفين بنسبة 20 %، وزيادة مستوى إنتاجيتهم بنسبة 50 %، ورفع المبيعات بنسبة 17 %، فضلاً عن خفض أعباء العمل على فرق الموارد البشرية والمالية بما يعادل 10 أيام عمل في السنة.

وأضاف مايكل تروشلر: «تسعى الحكومات حول العالم وبشكل متواصل في تحسين مستوى معيشة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ونحن بدورنا ندعم رؤيتهم الاستراتيجية من خلال تقليل الضغوطات المالية وخلق بيئة عمل أكثر سعادة وإيجابية. ويحتاج أصحاب العمل في بيئة عمل مختلطة بثقافات متعددة إلى ميزة تنافسية حول أفضل المواهب والكفاءات التي يحتضنونها. وبينما عالجت العديد من المؤسسات مسألة توفير ساعات عمل مرنة للموظفين لممارسة الأعمال عن بُعد، إلا أن الكثير من الرواتب الشهرية لا تزال تُدفع في تواريخ محددة من الشهر. وهنا يأتي دورنا في «فلكس باي» لنساعد الشركات في دعم موظفيهم لتخطي مشكلتهم الأساسية والحصول على رواتبهم أينما كانوا ومتى ما شاءوا، مما يضمن مكاسب ويعم بالفائدة لأصحاب العمل والموظفين في الوقت ذاته».

وضمن خطتها الاستراتيجية وأهدافها الطموحة للنمو في عام 2022، تواصل «فلكس باي» التوسع بوتيرة سريعة عبر مناطق جغرافية جديدة من خلال التوظيف الاستراتيجي وتطوير حلولها ومنتجاتها.

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