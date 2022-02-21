ابن بطوطة مول يستضيف علامات عالمية بديكورات عصرية

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف مركز تسوق «ابن بطوطة مول» التابع لنخيل علامات تجارية عالمية آخرها «مطعم تي جي أي فرايديز»، والذي سيكون رواد فرايديز على موعد مع ديكورات أنيقة تتميز بالحداثة والعصرية. سيكون عشاق الطعام على موعد مع تجربة حديثة مليئة بالتفاصيل الفنية الراقية والأجواء الحماسية المنعشة التي اعتاد عليها محبو فرايديز ابتداءً من فبراير الجاري.

ويُعد فرع فرايديز في ابن بطوطة أول مطاعم فرايديز التي تخضع للتجديد في الإمارات، ولكن ليس آخرها، حيث ستتبع مطاعم فرايديز الأخرى نفس المسار لخلق تجربة جديدة في مطاعمها.

وتي جي أي فرايديز أحد المطاعم عالي الجودة عالمياً وفي المنطقة في مجال الطعام السريع، وذلك نظراً لمأكولاته الشهية وأجوائه النابضة. لدى فرايديز 48 مطعماً منتشراً في الإمارات وأنحاء مصر والبحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.

المطعم المشهور هو المكان المثالي لتناول الطعام مع العائلة والأصدقاء. تلذذ بقائمة الطعام المنوعة والتي تضم أطباقاً كشرائح اللحم الطرية والبرجر اللذيذ ومجموعة واسعة من الباستا والمقبلات والمشروبات، بالإضافة إلى الحلويات المغرية مثل المولتن كيك والكيكتريك أوريو بلو صنداى.

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