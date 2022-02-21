كيفيركو تدعم التزام شركة دلسكو الإمارات بتحقيق الاقتصاد الدائري

المصدر: دبي - البيان

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تم تعيين شركة كيفيركو Kiverco في أيرلندا الشمالية بصفتها مزوداً متخصصاً لحلول إعادة التدوير من قبل شركة دلسكو القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تزويدها بمنشأة لاستعادة المواد، وذلك في إطار دعم رؤية دلسكو الرامية إلى تحويل النفايات الناتجة عن عملياتها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير.

وقد اختيرت كيفيركو وهي شركة رائدة في مجال الهندسة والتصنيع، من قبل دلسكو، بصفتها مزود الحلول المتكاملة والشريك الرسمي لإدارة النفايات في إكسبو 2020 دبي، لتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل حل متكامل يساعد في تحويل النفايات في موقع الطمر، ومنشأة استعادة المواد الحديثة التي تم تشييدها في راس الخور في دبي هي عبارة عن مصنع معالجة لإعادة التدوير بطاقة استيعابية تبلغ 80 ألف طن سنوياً، وهي تشكل عنصراً رئيسياً للحلول البيئية الشاملة التي تقدمها الشركة.

يعكس هذا المشروع الخبرة الواسعة التي تتمتع بها كيفيركو في مجال الحلول الهندسية والتصنيعية باعتبارها شركة رائدة في مجال تصميم وبناء وتركيب حلول إعادة التدوير على مستوى العالم، وقد حققت الشركة بفضل هذا المشروع نمواً ملحوظاً في أعمالها في الخارج بنسبة تزيد على 600 في المئة خلال العام الماضي فقط.

وتعليقاً على ذلك، قال وزير الاقتصاد في أيرلندا الشمالية جوردون ليونز: «يسعدني أن أتواجد في الإمارات العربية المتحدة وأن أحظى بفرصة الاطلاع على الإنجازات التي تحققها شركة كيفيركو في تطبيق حلول إعادة التدوير التي تتميز بها في مصنع دلسكو، وكانت كيفيركو قد تعرفت على شركة دلسكو الإمارات بعد أن ساهمت وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لإيرلندا الشمالية «Invest NI» في تقديمهما للمرة الأولى في عام 2018.

ويسرني أن أرى التأثير الإيجابي الذي تحدثه الوكالة من خلال الدعم الذي تقدمه للشركات في مجال توسيع أعمالها وتحقيق النمو على الصعيد العالمي، فهذا المشروع هو دليل على التزام كيفيركو بتعزيز أعمالها في هذه المنطقة المهمة كما أنه يسلط الضوء على الخبرة العالمية التي تتمتع بها أيرلندا الشمالية في هذا القطاع».

تحويل النفايات إلى موارد

بالتزامن مع الجهود المبذولة لدمج الخبرات والتقنيات التي يتمتع بها الشركاء، تم تصنيع نحو 90 % من مصنع دلسكو دبي في مقر ومصنع كيفيركو البالغة مساحته 36000 قدم مربع في مقاطعة تيرون، أيرلندا الشمالية.

فهذه المنشأة التي تمكّن دلسكو من إعادة ابتكار وتصوّر وتوظيف واستخدام النفايات التي ينتجها عملاء الشركة، تدعم التزام الشركة وتوجهها نحو تحقيق الاستدامة والتحول إلى اقتصاد دائري..

تملك محطة فرز النفايات قدرة استيعابية تصل إلى 240 طناً من مجاري النفايات المتعددة يومياً، وتستخدم المحطة لفصل أنواع مختلفة من النفايات المختلطة القابلة للتدوير وتقسيمها إلى أجزاء جافة ومعالجتها باستخدام تقنية إعادة التدوير الجافة، فعلى سبيل المثال، يتم فرز العناصر كبيرة الحجم عن بقية المواد، ثم يتم تقسيم ما تبقى من النفايات إلى قصاصات ذات أحجام صغيرة.

وبعد ذلك تخضع المواد لعملية فرز إضافية في تيارات منفصلة لاسترجاع المعادن، ليتم بعد ذلك فرز مواد البلاستيك والمواد الأخرى وفصلها عن العناصر كبيرة الحجم خلال المرحلة الأخيرة من دورة الإنتاج، وبعد الحصول على المواد المسترجعة، يتم ﺳﺤﻖ ﻭﺿﻐﻂ ﻭﺩﻣﺞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ المخلفات وتجميعها في رزم مضغوطة لنقلها والتخلص منها.

ومن جهته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو، ديفيد ستوكتون قائلاً: «نحن نفخر بأننا نتعاقد دائماً مع أفضل الموردين في العالم، ونظراً إلى الأهمية الكبرى التي نوليها لهذا المشروع، قررنا التعاون مع شريك يتمتع بخبرة مناسبة، ولا شك أن شركة كيفيركو تتمتع بسمعة ممتازة في مجال تصميم وبناء هذا النوع من المشاريع، فضلاً عما تمتاز به من خدمات دعم استثنائية وخدمة عملاء متميزة لمساعدتنا على تحقيق التميز التشغيلي الذي نطمح إليه».

ريادة في المجال

تشمل حلول دولسكو البيئية مجالات عدة في قطاع إدارة النفايات، بما في ذلك حلول جمع النفايات المجتمعية والصناعية وحلول إعادة التدوير وإدارة النفايات الطبية والخطيرة، وتضع الشركة معايير الاستدامة في صلب عملياتها كما أنها تراعي تحقيق الاستدامة في جميع الاستثمارات التي تقوم بها في مجال حلول إدارة ومعالجة النفايات المختلفة، كما أنها تدعم بشكل فعال برامج التوعية حول الاستدامة في المدارس والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى كونها الشريك الرسمي لإدارة النفايات في إكسبو 2020 دبي، تقدم دلسكو لعملائها مثل بلدية دبي ومجموعة إعمار للضيافة ومجموعة ماجد الفطيم المساعدة على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

من جهته، قال المدير التجاري لشركة دلسكو، جافين ماكويلان: «ساهمت منشأة إعادة التدوير التي أشرفت كيفيركو على تصميمها وبنائها في توفير حافز كبير لشركة دلسكو، إن إنشاء هذا المصنع الجديد يتماشى تماماً مع مهمتنا المتمثلة في تهيئة مجتمعات أكثر استدامة كما يؤكد على التزامنا المستمر بتحقيق اقتصاد دائري».

وختم كون غالاغر، رئيس المبيعات العالمية في كيفيركو قائلاً: «نحن سعداء للغاية بأننا عملنا مع دلسكو لتوفير حل إعادة التدوير هذا، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الرائعة لإعادة التدوير والاستدامة.

فالطموح الذي يجسده هذا المشروع لشركة دلسكو والمنطقة بشكل عام، ما هو إلا شهادة على الرؤية المستقبلية التي تتمتع بها الشركة، إن قدراتنا في أعمال التصميم والتصنيع والتي تنعكس في منشأة إعادة التدوير التي نجحنا في إنجازها، كما أن الجهود الكبيرة التي بذلها عمالنا خلال الجائحة هو دليل بارز على كفاءة فريق عملنا والتزام كيفيركو بتقديم أفضل الخدمات إلى عملائنا».

لا بد من الإشارة إلى أن حلول كيفيركو لإعادة التدوير مستخدمة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأستراليا، مع وجود أكثر من 300 منشأة في المملكة المتحدة وحدها.

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