«اتصالات» تكرم الفائزين بجائزتها للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - وام

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كرمت «اتصالات» الفائزين بالنسخة الثانية من «جائزة اتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021»، وذلك خلال حفل تكريم الإنجازات المتميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

حضر الحفل فيصل الحمادي الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، وعدد من مسؤولي اتصالات، وأكثر من 200 شريك وممثل أعمال من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد فيصل الحمادي بالنجاح، الذي حققه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والدعم المتواصل، الذي تقدمه حكومة الإمارات لإنشاء منظومة اقتصادية مستدامة تسهم في تعزيز نجاح بيئة الأعمال في الدولة.

جاء توزيع الجوائز ضمن عشر فئات شملت كلاً من شركة «ARJ Holding» عن فئة جائزة الشركة الإماراتية المتميزة، وشركة «scentria Examinations & Tests Preparation Centre» عن فئة الشركة المتميزة للسيدات، وشركة «Aster Hospitals UAE» عن فئة التحول الرقمي، وشركة «Prognica Labs» عن فئة الذكاء الاصطناعي، وشركة «Tecton Engineering & Construction» عن فئة الاستدامة المتميزة للشركات، وشركة «Route Mobile» عن فئة التميز للأعمال أثناء التنقل.

وشركة «Universal Medical Transfer Services» عن فئة الرعاية الطبية المتميزة، وشركة «Corporate Business Services» عن فئة والمسؤولية المجتمعية للشركات، وشركة «Edenred UAE»عن فئة التكنولوجيا من أجل الخير، وشركة «Al Adil Trading» عن فئة جائزة العام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال عصام محمود نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: تحتفي جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة برواد الامتياز والابتكار من مختلف المجالات، في ظل هذه المرحلة، التي تظهر فيها كفاءة الشركات التي تتبنى نهج السرعة في التميز والابتكار وتحويل الخدمات، لتكون ممكنات فاعلة لجميع الأفراد في المجتمع.

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