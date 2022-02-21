أحدث استحواذ في دبي مدينة الفرص

المصدر: دبي - البيان

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تؤكد دبي دائما أنها حاضنة النجاح والشركات المليارية، حيث أعلنت أمس شركة "ويجو"، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتخذ من مدينة دبي للأنترنت مقراً لها عزمها الاستحواذ على أعمال منصة "كلير تريب" في منطقة الشرق الأوسط في النصف الثاني من العام الجاري، في عملية استحواذ بارزة ترسخ مكانة دبي موطناً لقصص النجاح وحاضنة للإبداع في مختلف مجالات التكنولوجيا.

وقد نجحت الشركتان في تحقيق العديد من النجاحات انطلاقاً من مدينة دبي للانترنت، أول وأكبر مجمع أعمال متخصص في التكنولوجيا والابتكار في المنطقة، بالاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها المدينة وتوافر المواهب والخبرات الذين يشكلون سوية مجتمعاً نابضاً بالحياة ومركزاً للابتكار وتصدير الحلول إلى أبرز الأسواق العالمية.

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