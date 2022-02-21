المسعود للسيارات تعلن وصول «نيسان صني 2022» إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وصول «نيسان صني 2022» إلى صالات عرضها في أبوظبي. ويمثل الطراز الجديد الإضافة الأحدث لسلسلة «نيسان صني» التي تحظى بشعبية واسعة في أسواق الدولة والمنطقة، ويأتي إطلاقه في صالات عرض «المسعود للسيارات» استجابةً للطلب الكبير على هذا الطراز.

ويتجلى الحضور المتميز لسيارة «نيسان صني» بالإقبال الكبير على هذا طراز لدى محبي سيارات سيدان في أبوظبي والمنطقة عموماً، حيث كشفت «نيسان الشرق الأوسط» عن تسجيل مبيعات تجاوزت 20,000 سيارة من هذا الطراز خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية للشركة 2021.

وقال بشير جميّل، مدير عام مبيعات «نيسان» في «المسعود للسيارات»: يعكس تنامي الإقبال على «نيسان صني» تميُّز مواصفاتها ونُظُم التنقل المبتكرة التي تتفرد بها، والشعبية الكبيرة التي رسختها «نيسان» في أبوظبي على مدى عقود من الزمن. وننظر بتفاؤل حيال الفترة المقبلة، ونتوقع استمرار الطلب الكبير على هذا الطراز الذي يجمع بين قوة الأداء وأناقة التصميم وانخفاض معدل استهلاك الوقود.

فضلاً عن خاصية الاتصال والربط بالهواتف الذكية، ومنظومة تفادي الاصطدام، مما يجعل «نيسان صني» خياراً مُفضلاً ضمن فئتها. ومن جانبنا، سنواصل في شركة المسعود للسيارات التزامنا بتوفير تجربةٍ متكاملة لعملاء نيسان عبر خدماتنا الاستثنائية المصممة لتلبية احتياجاتهم وضمان رضاهم.

ومنذ إطلالتها الأولى في أسواق المنطقة عام 1994، أحدثت «نيسان صني» تحولاً شاملاً في مفهوم سيارات الفئة «بي - سيدان»، وأتاحت للعملاء قيمةً لا تُضاهى على مدى 25 عاماً. ويأتي الطراز الجديد للعام 2022 استمراراً لهذا الإرث العريق.

حيث يتفرد بسمات وخصائص قل نظيرها في هذه الفئة، تتمثل بالنظام الذكي للفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي، والتحذير الذكي للنقطة العمياء، وخاصية التنبيه الذكي عند الرجوع للخلف، وغيرها من الخصائص عالية الكفاءة لنهج «نيسان للتنقل الذكي». وتمنح هذه الميزات تجربة قيادة أكثر راحة وأماناً للسائقين.

وتتوافر «نيسان صني 2022» ضمن ثلاثة إصدارات، وهي «S» (ناقل حركة عادي أو ناقل حركة بتقنية التغيير المستمر Xtronic)، والإصدار «SV» (ناقل حركة بتقنية التغيير المستمر)، والإصدار الرياضي «SL» (ناقل حركة بتقنية التغيير المستمر). وتم تصميم الواجهة الأمامية على شكل (V) ببروز أكبر يضفي عليها ملامح الأداء القوي والتصميم الجريء.

كما تتميز بأبعاد أكبر وقاعدة عجلات أطول ونوافذ وأبواب خلفية أكبر حجماً، تتكامل مع التصميم الجديد لمصدر السيارة. وتعكس السيارة هوية نيسان من خلال استخدام المواد عالية الجودة واللمسات الجمالية، كخاصية الإضاءة بمصابيح «LED»، وإضافات ألياف الكربون، والحواف السوداء المستوحاة من تصميم مفاتيح البيانو.

وتتيح «نيسان صني 2022» تمازجاً بين جمال التصميم الخارجي والداخلي وقوة الأداء، لترتقي بمعايير سيارات «سيدان» وتشكل خياراً مثالياً لمحبي هذه الفئة.

يُذكر أن «نيسان صني 2022» متاحة حالياً في كافة صالات عرض «المسعود للسيارات» بسعر يبدأ من 57,900 درهم.

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