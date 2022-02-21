ترخيص أول مواطنين مدققين دوليين من منظمة الطيران المدني الدولي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقدت منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) برنامجاً لترخيص مدققين دوليين في أمن الطيران المدني ضمن برنامج نهج الرصد المستمر التابع للمنظمة في أبوظبي مؤخراً بمشاركة 15 من ممثلي الدول الأعضاء للمنظمة - السعودية، سلطنة عمان، الكويت، العراق، الأردن، السودان، إيران، سنغافورة والولايات المتحدة إضافة إلى الإمارات.

وشهد البرنامج ترخيص أول مواطنين كمدققين دوليين من منظمة الطيران المدني الدولي.

واستهدف البرنامج تأهيل وترخيص مدققين دوليين من الدول الأعضاء للقيام بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية في جميع الدول الأعضاء لتحديد مدى امتثال الدول للقواعد القياسية في الملحق السابع عشر (الأمن) وأحكام الملحق التاسع (التسهيلات) المتعلقة بأمن الطيران المدني في اتفاقية شيكاغو.

وتضمن برنامج نهج الرصد المستمر مراحل التدقيق على أحكام الملحق السابع عشر (الأمن)، والإطار التنظيمي، والنظام الوطني لأمن الطيران المدني، ومهام مراقبة جودة أمن الطيران، عمليات أمن المطار، أمن الطائرة والأمن أثناء الطيران، أمن الركاب والأمتعة، أمن البضائع والبريد وتموين الطائرات والاستجابة لأفعال التدخل غير المشروع. بالإضافة إلى أحكام الملحق التاسع (التسهيلات) المتعلقة بأمن الطيران المدني.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: من دواعي فخرنا أن تختار المنظمة الإمارات لاستضافة البرنامج الدولي لترخيص مدققين أمن الطيران المدني، ما يعكس المكانة الرائدة للدولة في قطاع الطيران المدني، ودعم الجهود المتواصلة في ما يخدم صناعة الطيران المدني العالمي، الأمر الذي أسهم بتحقيق الدولة للصدارة بين دول العالم في أمن الطيران المدني، ويأتي كثمرة للعمل الشاق والدؤوب للهيئة على المستويين العالمي والوطني، مؤكداً أن قطاع أمن الطيران المدني يأتي دائماً على قمة أولوياتنا.

وقال: يسرنا أن نتقدم بالتهنئة لكل من محمد الطاير، سيف المهيري، وطارق المرزوقي موظفي قطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة الذين اجتازوا بنجاح متطلبات البرنامج ليصبحوا أول مدققين دوليين إماراتيين في أمن الطيران المدني، الأمر الذي سيسهم بدعم المنظمة للاستعانة بهم كمدققين للقيام بتنفيذ عمليات التدقيق الأمني على الدول لتحديد مدى الامتثال بالقواعد والمتطلبات الدولية، وهو ما سيسهم في تطوير أمن الطيران المدني الدولي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد حمد المهيري المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة سعادته بما حققته الدولة من إنجازات أكسبت الدولة مكانة مرموقة ومتميزة إقليمياً ودولياً في مجال أمن الطيران المدني.

مشيراً إلى أن هذا لم يأتِ من فراغ إلا من خلال توفير جميع المقومات الأساسية والبنية التحتية والمتابعة الدؤوبة من مدير عام الهيئة ووضع ذلك ضمن الخطة التشغيلية لسنة 2022. وأوضح أن الهيئة كانت قد شكلت فريق عمل لوضع التحضيرات الخاصة بعقد البرنامج الدولي وتقديم الدعم اللازم لتجهيز وتأهيل موظفي الهيئة المشاركين لاجتياز البرنامج بنجاح وهذا ما تم تحقيقه.

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