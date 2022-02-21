«أون بوينت» توفر منصةً بين الموهوبين والشركات لفرص عمل بدوام جزئي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «أون بوينت»، وهي بوابة إلكترونية لتسهيل التواصل بين الموظفين بدوام جزئي والشركات، منهجية جديدة للتوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي، لتسهيل الوصول إلى فرص العمل بدوام جزئي في كافة القطاعات، والإسهام بردم الفجوات ضمن سوق العمل.

وتتيح الشركة منصة متكاملة تعزز إمكانية الحصول على فرص عمل بدوام جزئي من خلال بوابتها الإلكترونية، التي تعمل على الربط بين أصحاب المواهب والكفاءات من جهة، والشركات الباحثة عن موظفين أكفاء من جهة أخرى، لتلبية احتياجاتها المؤسسية والارتقاء بالكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

وأعلنت «أون بوينت» توافر ما يزيد على 800 فرصة عمل بدوام جزئي على منصتها الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذا العدد يتزايد باستمرار مع تنامي عدد الشركات الساعية لتوظيف أصحاب الكفاءات بدوام جزئي.

وشهدت المنصة منذُ إطلاقها في 2020 تسجيل أكثر من 5000 شخص لاستكشاف الآفاق المهنية الكفيلة بزيادة قدرتهم على جني الدخل، وتعزيز خبراتهم الوظيفية. ويتراوح عدد المستخدمين اليوميين للمنصة ما بين 300 إلى 500 مُستخدم نَشط.

وتعتمد المنصة على أداة بحث متطورة تتيح للشركات تصنيف الملفات المهنية للمتقدمين بناءً على احتياجاتها. وستضيف المنصة قريباً عمليات داخلية، تشمل المقابلات وفرز الملفات، إلى جانب برامج التدريب عند الحاجة. وتوفر المنصة خدماتها للأفراد الساعين للعمل بدوامٍ جزئي والشركات الراغبة بتعيين موظفين بمجرد التسجيل وإنشاء حسابات على المنصة. وتكمن الغاية من إطلاق «أون بوينت» في منح الجميع فرصةً لإبراز إبداعهم ومواهبهم في مُختلف قطاعات الأعمال.

وقالت دايموند فارس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أون بوينت»: تتيح «أون بوينت للتوظيف» العديد من فرص العمل في دولة الإمارات. ونعمل على تلبية احتياجات الموظفين بدوام جزئي والساعين لاستكشاف آفاق جديدة للتطور المهني، وتمكينهم من الوصول لفرص العمل والشركات الأنسب لأهدافهم ومتطلباتهم. كما يشمل نطاق خدماتنا الطلاب، حيث نتيح لهم اكتساب خبراتٍ عملية تزيد جاهزيتهم للمضي في مسيرتهم المهنية. وتتضمن خدماتنا المقدمة للشركات إمكانية الوصول للقوى العاملة المؤهلة والخبيرة، إلى جانب مجموعة من الحلول التنافسية التي تعزز فعالية التوظيف.

وأضافت فارس: نؤمن بأهمية العمل بدوامٍ جزئي لبدء مسيرةٍ مهنية واعدة. ولا تقتصر أهمية فرص العمل بدوام جزئي على توفير مصدر دخلٍ إضافي، حيث تتيح للموظفين أيضاً إمكانية تطوير مهاراتهم وتوسيع نطاق خبراتهم ومجالاتهم المهنية.

وتواصل «أون بوينت» ترسيخ الثقة بخدماتها في أوساط الشركات المرموقة على مستوى المنطقة، ومن ضمنها «داماك العقارية» و«مجموعة الحبتور» و«دايسون»، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية، وتوسيع شراكاتها مع الجهات المعنية والمؤسسات الرائدة.

ولطالما أسهمت «أون بوينت» في العديد من الفعاليات العالمية، مثل «إكسبو 2020 دبي» و«بطولة ببجي العالمية» و«معرض أسبوع جيتكس للتقنية» و«معرض جلفود». وتواصل «أون بوينت» الارتقاء بمعايير التوظيف من خلال منهجيتها المبتكرة في بناء شبكة اتصال بين الراغبين بالعمل بدوام جزئي والشركات ضمن مُختلف القطاعات، إلى جانبها تميُّزها في إعداد الفعاليات.

وتُعدُّ «أون بوينت» بوابة إلكترونية موثوقة للموظفين بدوام جزئي، والباحثين عن فرص عملٍ أكثر مرونة، تتيح لهم توسيع نطاق خبراتهم وجني دخل إضافي. ونجحت الشركة في توفير فرص عمل للطلاب والأمهات والمقيمين والوافدين الجدد إلى الدولة. ويبلغ عدد المُستخدمين المُسجَّلين في بوابة «أون بوينت» الإلكترونية ما يزيد على 5000 من الراغبين بالعمل بدوامٍ جزئي، وتعزيز آفاق تطورهم المهني والاعتماد على موارد دخل إضافية.

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