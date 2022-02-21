غرفة رأس الخيمة تستعرض الفرص التجارية والتعاون مع سريلانكا

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة أهمية تنظيم فعاليات اقتصادية، من خلال إقامة معارض دائمة تجارية وصناعية، لمنتجات تمتاز بها جمهورية سريلانكا، في سياق التنسيق المشترك بين غرفة رأس الخيمة، ومركز رأس الخيمة للمعارض، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومجلس تنمية الصادرات السريلانكي.

وذلك للتسويق والترويج لمنتجات الدول، وكذا ما يتم إنتاجه وتصنيعه بإمارة رأس الخيمة، بهدف تقوية وتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، في إطار الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الغرفة وزير التجارة بجمهورية سريلانكا الديمقراطية، الدكتور باندولا جوناواردنا، أول من أمس، في مقر غرفة التجارة، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بحضور داميكا مالراج دى سيلفا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، ودولوالا ماداجيدارا القنصل العام لجمهورية سريلانكا في دبي والمناطق الشمالية، وسوريش دي ميل، الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية الصادرات السريلانكي.

ومن غرفة التجارة يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، عارفة الفلاحي، والدكتورة عائشة القطامي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، بحث الجانبين علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية سريلانكا، وسبل تطويرها في شتى القطاعات، والعديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس الغرفة عن أمله بأن يكون هذا اللقاء خطوة للبدء بأخذ خطوات إلى الأمام من قبل إمارة رأس الخيمة وسريلانكا، نحو مزيداً من التعاون في شتى القطاعات، مؤكداً استعداد الغرفة للتعاون مع نظرائها في سريلانكا لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن لدى إمارة رأس الخيمة العديد من الفرص الثمينة، المتاحة للعمل المشترك بين الجانبين، والتي تتجاوز القطاعات المطروحة في هذا اللقاء.

وتمتد إلى قطاعات أخرى كثيرة، يمكن استثمارها، لافتاً إلى أهمية الدور، الذي تلعبه هذه اللقاءات، وما يترتب عليها من فعاليات في تطور العلاقات بين رأس الخيمة وسريلانكا، كذلك تناول اللقاء استعراض رئيس الغرفة للمناطق الصناعية والحرة في إمارة رأس الخيمة، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والصناعي وتعزيز البرامج الاستثمارية المشتركة في هذا الإطار.

بدوره، عبّر الدكتور باندولا وزير التجارة السريلانكي عن شكره للغرفة على حسن التعاون، لإقامة هذا اللقاء الموجه للشركات من كلا البلدين الصديقين.

والذي يهدف إلى اطلاعهم على المميزات والإمكانات، التي يتمتع بها الجانبان، بالإضافة إلى تحفيز الشركات السريلانكية والإماراتية للعمل معاً، وعقد الشراكات الاستثمارية المثمرة، داعياً غرفة التجارة لزيارة سريلانكا على رأس وفد من رجال الأعمال، للاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، لافتاً إلى أن بلاده أصبحت الوجهة السياحية الأكثر جاذبية في جنوب شرق آسيا.

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