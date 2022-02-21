جوائز «اي ديلز» في مهرجان دبي للتسوق تتخطى 7 ملايين درهم

المصدر: دبي- البيان

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كشفت «اي ديلز»، الشريك الحصري لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في تنظيم السحوبات الرقمية، عن أن الجوائز، التي قدمتها خلال مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 27 تخطت 7 ملايين درهم؛ ما منح السعادة لما يزيد على 200 فائز من أكثر من 30 جنسية.

بالإضافة إلى أصحاب الحظ السعيد ممن سيفوزون بالجائزة النقدية الكبرى بقيمة 750 ألف درهم، والجائزة الكبرى للمهرجان، التي تشمل شقة فاخرة بغرفة نوم واحدة في مشروع «مدينة جميرا ليفنج» بالقرب من فندق برج العرب.

واختتمت منصة التجارة الإلكترونية الفريدة الدورة 27 من مهرجان دبي للتسوق بإقامة ما يزيد على 200 سحب على 5 شرائح متنوعة من الجوائز، بما فيها جوائز نقدية، بقيمة تفوق 3 ملايين درهم و800,000 من أميال سكاي واردز القابلة للاسترداد مقابل حجوزات الطيران أو ترقية التذاكر، وسيارة فورد برونكو الحديثة، وسيارتي كيا بيجاس وساعة من إصدار بيج بانج المحدود من ساعات هوبلو، إلى جانب العديد من الأجهزة الإلكترونية ولوحات سيارات مميزة، حيث شهدت مشاركة استثنائية لمتسوقين من 150 جنسية؛ ما يمثّل نجاحاً جديداً للشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

قال جاد طبيلي، المؤسس والمدير التنفيذي لدى «اي ديلز»: سعدنا بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق؛ حيث أطلقنا العديد من الجوائز والسحوبات، التي من شأنها تعزيز مكانة المهرجان لما تتيحه منصتنا من إقامة سحوبات جوائز واسعة النطاق، لجعل مدينة دبي وجهة تحقق أحلام زوارها إلى واقع ملموس.

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