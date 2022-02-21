«أرادَ» تطلق مجمّع «نسق» للشقق الفاخرة في مشروع الجادة

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت «أرادَ» إطلاق حي نَسَق، وهو مجمّع سكني من 3 مبان فاخرة، يمتاز بموقعه الاستراتيجي ضمن المخطط الرئيسي لمجتمع الجادة المتكامل، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، ومن المتوقع إنهاء العمل في مجمّع نَسَق السكني الفاخر خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث يمثل المرحلة التالية للتطوير ضمن واحد من أكثر المواقع الإنشائية نشاطاً على مستوى الإمارات، والذي يتم فيه حالياً بناء 6,000 وحدة سكنية جديدة.

وتضم أبنية نَسَق الثلاثة في مجملها 384 وحدة سكنية، وتوفر جميع المباني دخولاً مباشراً إلى بوليفارد رئيسي مع باقة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، وحديقة طولية تضم مجموعة كبيرة من المرافق الرياضية.

وتمت المباشرة ببيع البناية الأولى من نَسَق، والتي تتألف من 112 شقة بخيارات متنوّعة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، وتم تزويد الوحدات بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، إضافة إلى الأجهزة المنزلية الأساسية في المطبخ، وتضم المرافق الأخرى، التي سيقتصر استخدامها حصرياً على سكان الأبنية نادياً للياقة ومسبحاً، وتمتاز منازل نَسَق كذلك بموقعها الاستراتيجي.

ضمن المخطط الرئيسي للجادة، حيث لا تبعد سوى دقائق قليلة سيراً على الأقدام عن مجمّع مدار، وجهة الترفيه العصرية العائلية بالجادة، ومتحف نسيج دستركت، ومدرسة سابيس الدوليّة – الجادة، ومجمّع الأعمال.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في «أرادَ»: نشهد طلباً متنامياً على المنازل في الجادة، ونتوقع أن تحظى وحدات نَسَق بأصداء إيجابية كبيرة لدى المستثمرين والمشترين.

واستهلت الجادة عامها الحالي بوتيرة نشطة، حيث أرست خلال شهر يناير عقداً إنشائياً بقيمة 322 مليون درهم، لتشييد 8 مبان تضم في مجملها قرابة 1,000 وحدة سكنية، ويصل عدد المنازل التي يتم بناؤها حالياً في الجادة إلى 6,000، ما يجعل منها أحد أكبر المواقع الإنشائية وأكثرها نشاطاً على مستوى المنطقة.

وفي سياق متصل، تتزايد وتيرة تسليم المنازل في الجادة على نحو متسارع، حيث تم إكمال 1,200 وحدة خلال عام 2021، كما يتوقع خلال العام الحالي تسليم 30 بناية على الأقل، وتجمّع واحد للفلل، إضافة إلى المرحلة النهائية من مدرسة سابيس الدوليّة – الجادة.

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