غرفة تجارة دبي تستعرض أفضل ممارسات خدمة المتعاملين أمام وفد من غرفة عجمان

المصدر: دبي- البيان

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استعرضت غرفة تجارة دبي أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال خدمة المتعاملين، وتعزيز سعادتهم وتسهيل معاملاتهم، وذلك خلال زيارة قام بها أخيراً وفد من غرفة تجارة وصناعة عجمان إلى مقر غرفة تجارة دبي الرئيس في ديرة للاطلاع على الممارسات المعتمدة من قبل غرفة تجارة دبي والتي أثمرت أخيراً حصول الغرفة على المركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي 2021.

وكان في استقبال الوفد الزائر عبدالله الذيب، مدير إدارة العضوية والتوثيق التجاري في غرفة دبي يرافقه سعيد الحارثي، مدير أول معايير تقديم الخدمة وعدد من موظفي الإدارة، في حين ترأس الوفد الزائر عبدالله المرزوقي، مدير تنفيذي قطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية يرافقه محمد المهيري، مدير مركز الاتصال وإسعاد المتعاملين وعدد من موظفي الغرفة.

وأشار الذيب إلى أن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة المتعاملين يتطلب منظومة عمل رقمية توفر أرقى معايير الخدمات للمتعاملين، ما يسهل على العملاء إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر، ويوفر عليهم الوقت والجهد، ويسرع لهم ممارسة أعمالهم، لافتاً إلى أن غرفة تجارة دبي استثمرت في تطوير بنية تحتية رقمية حديثة، ووفرت كل خدماتها الأساسية إلكترونياً، وأنجزت أكثر من 700,000 معاملة رقمية في العام الماضي.

الأمر الذي كان له الأثر الكبير في توفير كل الخدمات للمتعاملين بسرعة قياسية. ولفت مدير إدارة العضوية والتوثيق التجاري في غرفة دبي إلى حرص الغرفة على تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال المحلي بما ينعكس إيجاباً على تطوير علاقاتهم التجارية مع دبي، ويعزز من مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار من مختلف أنحاء العالم.

وعدّ الذيب أن تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات ركيزة أساسية من ركائز العمل المشترك بين مختلف الجهات على مستوى الدولة، مؤكداً أن التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عجمان مستمران وقائمان من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وأشاد الوفد الزائر بمستوى الخدمات التي توفرها غرفة تجارة دبي، وتحقيقها إنجازاً استثنائياً بالفوز بالمركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2021، عادّاً أن الخبرات التي راكمتها غرفة تجارة دبي قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في الدولة.

وتمتلك غرفة تجارة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تصل إلى أكثر من 50 خدمة إلكترونية وذكية، وتغطي احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال كافة، وتمكّن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

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