أراضي عجمان تنجز 904 معاملات تقييم بقيمة 5.6 مليارات درهم في 2021

المصدر: عجمان - (البيان)

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إنجاز 904 معاملات تقييم عقاري خلال العام 2021 بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات درهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عمليات التقييم العقاري تمت وفق أساليب حديثة، بهدف ضمان الشفافية والدقة وتقديم معلومات وبيانات حقيقية تعكس أداء السوق العقاري وتوفر للمتعاملين والمستثمرين خدمة متكاملة تُسهل عليهم اتخاذ القرارات المتعلقة بأي نشاط عقاري.

وذلك من خلال معرفة القيمة الحقيقية للعقارات بعيداً عن المضاربة الوهمية، موضحاً أن عمليات التقييم العقاري تنوعت بين العقارات التجارية والسكنية والصناعية، بالإضافة إلى الزراعية، حيث نالت العقارات التجارية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 3.2 مليارات درهم.

وجاء في التقرير العقاري السنوي لعام 2021 أن عمليات التقييم العقاري شملت كلاً من التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين الذين لا تقل استثماراتهم العقارية عن مليوني درهم، حيث بلغ عددها 426 عملية تقييم بنسبة 53% من إجمالي عمليات التقييم المنجزة وبقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار درهم.

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