مجموعة جديدة من المطاعم والمتاجر تنضم إلى «الخوانيج ووك»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن «الخوانيج ووك» أخيراً افتتاح العديد من المتاجر والمطاعم والمقاهي الجديدة لتتكامل مع باقة العلامات التجارية الموجودة ضمن المجمع التجاري الذي يتوسط الخوانيج.

وبذلك يضاف إلى تجربة الزيارة المزيد من محطات تحاكي أصالة التراث والحداثة في مكان واحد.

وتضم القائمة مطعم سولت الذي انضم كعربة طعام في عام 2014، وهو اليوم سلسلة مطاعم منتشرة في جميع أنحاء المدينة، ويحتفي بافتتاح فرعه الخامس في الخوانيج ووك، ليقدّم لروّاده قائمة متميزة من الوجبات السريعة.

وتضيف مادنيس تجربة جديدة إلى قائمة المطاعم في الخوانيج ووك، وتتزين بديكورات وتصاميم داخلية تشمل رسوماً لشخصيات معروفة، وتقدم لزوارها أطباقاً متنوعة من المشاوي والحلويات والخبز الفرنسي.

وهناك مقهى ساندرسونز الجديد وهو الثالث من نوعه في دبي الذي يفتتحه المقهى الشهير لسيرجيو لوبيز، المعروف بتقديم العصائر الاستوائية والشكشوكة التقليدية والأطباق الرئيسة المحلية.

ويشتهر مقهى ساندرسونز بتقديم المشروبات الطازجة والمصنوعة يدوياً بمكونات طبيعية وطازجة يومياً. وتنضم ستاربكس ماركة القهوة المشهورة عالمياً، إلى الخوانيج ووك، بقائمة متنوعة من مشروبها المتميز، مع إضافات جديدة شهية، مناسبة لأجواء الشتاء.

وبالنسبة لـ«دي 1 ميلانو»، فقد أسست العلامة في ميلانو عام 2013 من قبل داريو سبالوني، وهي واحدة من أسرع الشركات نمواً في عالم صناعة الساعات. وتبتكر دي 1 ميلانو ساعات استثنائية، وتقدم العلامة التجارية خدماتها لكل من الرجال والنساء بموادها عالية الجودة مع الالتزام بالبحث والتطوير الدائم.

وهناك «ولفيز» وهو متجر متخصص وشامل لمحبي ركوب الدراجات في الشرق الأوسط فهكذا يصف المالك متجره الذي يقدّم مجموعة واسعة من الخيارات لمحبي ركوب الدراجات، من الأطفال للبالغين. ويعدّ هوم بيكري كتشن أحد المفاهيم المحلية المفضلة في دبي، إذ يقدّم الأطباق العالمية بلمسة محلية. ويشتهر المطعم بمجموعة متنوعة من الحلويات والمخبوزات والمشروبات الساخنة.

وتقدم هاي ستريت جوليري، قطعاً وإكسسوارات فاخرة، وهي علامة تجارية تشكل رابط وصل بين عشاق الموضة والمصممين الذين يتطلعون للتعبير عن أنفسهم. وتضفي علامة بريستيج التجارية لمسة عصرية على الصنادل العربية التقليدية للرجال والأطفال. وتقدم مجموعة واسعة من الإكسسوارات والمنتجات الاستهلاكية اليومية، من العطور والنظارات الشمسية إلى المنتجات الجلدية.

وبمظهره البسيط الذي يذكّر بالتصميم الاسكندنافي المعاصر، يبرز فوريه واحداً من الأماكن الأكثر تألقاً في الخوانيج ووك، للحصول على فطور فرنسي، مع مجموعة مختارة من المعجنات الفرنسية الشهية والقهوة.

ويعدّ الخوانيج ووك موطناً لأكبر سينما روكسي في دولة الإمارات، ويضمّ ويرهاوس جيم النادي الرياضي المتخصص بمساحة 21000 قدم مربعة. وعلاوة على ذلك، يمكن للزوار الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها في عيادات المستشفى الأمريكي الممتدة على مساحة 8000 قدم مربعة. ويمكن الوصول إلى الخوانيج ووك بالسيارة، على بعد 15 دقيقة فقط من الورقاء ومردف وعود المطينة.

وتبقى متاجر التجزئة في الوجهة مفتوحة من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، أما مراكز بيع المأكولات والمشروبات فتبقى مفتوحة من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل، من الإثنين إلى الخميس، بينما تستقبل المتاجر والمطاعم زوارها من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل يومي الجمعة والسبت.

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