«دبي لإدارة النفايات» تعين أحمد بن فهد نائباً لرئيس الشركة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «دبي لإدارة النفايات» تعيين أحمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لدوبال القابضة، نائباً لرئيس مجلس إدارتها، ويضم المجلس ممثلين عن تحالف من شركاء محليين ودوليين، بالإضافة إلى دوبال القابضة ودبي القابضة، وهو مكلف بالإشراف على عملية بناء واحد من أكبر وأحدث المرافق الفردية في العالم، لتحويل النفايات في دبي إلى مصدر للطاقة المستدامة.

وقال بن فهد: «يشرفني أن أكون موضع ثقة «دبي لإدارة النفايات»، وأن تكون مساهمتي أكبر في هذا المشروع الاستراتيجي الرائد. يُعد مرفق تحويل النفايات إلى طاقة معلماً بارزاً في مسار دبي نحو الاستخدام واسع النطاق لمصادر الطاقة المستدامة، هذا عدا أنه سيخفض من مستوى النفايات البلدية بشكل كبير، وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة وعلى صحة وسلامة المجتمعات المحلية».

والمشروع حالياً قيد الإنشاء في منطقة الورسان 2، ومن المتوقع أن يحول نحو 45 في المئة من النفايات الصلبة، التي تنتجها دبي (أو ما يقدّر بـ 1.9 مليون طن سنوياً) إلى طاقة مستدامة، وبسعة إنتاجية تعادل 200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الموثوقة ومتهاودة التكلفة – ما يكفي لتزويد حوالي 100,000 منزل بالكهرباء، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 1.3 مليار دولار (4.8 مليارات درهم)، ومن المقرر أن يدخل المرفق مرحلته التشغيلية في منتصف العام 2024، ويعد المشروع خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية دبي في أن تصبح أكثر مدن العالم استدامة.

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