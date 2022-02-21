أحمد النقبي يحصد جائزة «أفضل رئيس تنفيذي في مجال التحول المصرفي بالإمارات» من «إنترناشيونال فاينانس»

المصدر: أبوظبي- البيان

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نال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، جائزة «أفضل رئيس تنفيذي في مجال التحول المصرفي بالإمارات» لعام 2021 والتي تقدمها مجلة «إنترناشيونال فاينانس». وتحتفي الجوائز السنوية بالتميز المهني والمؤسسي. كما تكرم الأفراد الذين كان لهم أثر إيجابي على أداء مؤسساتهم عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وإرساء المعايير لزملائهم في القطاع.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: من خلال رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، تركز الإمارات على الاستثمار في بناء وتطوير قدرات وكفاءات الكوادر البشرية المواطنة، وتوفير فرص لهم لاكتساب العلم والمعرفة والتنافس وإثبات جدارتهم، والمساهمة في تقدم وازدهار الوطن في القطاعات كافة، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: يسعدني بالنيابة عن مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية وفريق العمل، أن أهنئ أحمد النقبي على فوزه بهذه الجائزة المرموقة وعلى دوره الحيوي في تعزيز تقدم استراتيجية المصرف التي تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة ودعم جهود التنويع الاقتصادي«.

وقال أحمد النقبي: يشرفني الفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي من مجلة إنترناشيونال فاينانس المرموقة، والتي تشكل تكريماً لفريق العمل بأكمله في المصرف.

والذي يسير وفق توجيهات مجلس الإدارة والثقة التي يوليه إياها. إن خارطة الطريق والمبادرات الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها المصرف جاءت كلها في إطار رؤيتنا بعيدة الأمد لتقديم منتجات عالمية المستوى وتجربة عملاء ممتازة في جميع عملياتنا. كما أود في هذا الإطار الإشادة بالدعم الذي حظينا به من عملائنا وشركائنا، والذي كان له أثر إيجابي داعم في فوزنا بهذه الجائزة.

وأضاف: يلتزم المصرف برؤية استراتيجية للمستقبل وبمواصلة العمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبيرة، وتعزيز مكانة الإمارات بصفتها مركزاً للقطاعات المتنامية وحاضنة لصناعات المستقبل».

وأشرف أحمد النقبي على الإطلاق التشغيلي لاستراتيجية المصرف الجديدة التي تتضمن محفظة استثمارية بقيمة 30 مليار درهم لتمويل أكثر من 13500 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وناشئة في القطاعات ذات الأولوية خلال العقد القادم. وقدم المصرف حتى الآن أكثر من 700 مليون درهم على شكل تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الإمارات منذ شهر يناير 2021.

وقاد النقبي كذلك عملية إطلاق مبادرتين لمصرف الإمارات للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم في إطار حملة «مشاريع الخمسين»، حيث خصصت المبادرة الأولى 5 مليارات درهم لدعم ريادة الأعمال والابتكار في الدولة، بينما خصصت المبادرة الثانية 5 مليارات درهم لتسريع وتيرة التنمية الصناعية واعتماد التكنولوجيا المتقدمة.

وكان للنقبي دور هام في إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية للشركات من مصرف الإمارات للتنمية في سبتمبر 2021 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل داخل الإمارات. ويوفر التطبيق تجربة لا مثيل لها لمستخدمي الحسابات المصرفية الرقمية، كما يتيح التطبيق إصدار رقم حساب مصرفي دولي خلال دقائق ويكتمل تفعيل الحساب في غضون 48 ساعة.

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